Zé Felipe faz tratamento para corrigir rasgo na orelha: “No dia que faz, fica feio mesmo”

Escrito por Portal Leo Dias
Zé Felipe usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (5/3) para contar que está realizando um tratamento para corrigir um rasgo no lóbulo da orelha direita. O cantor, que no ano passado passou por um acidente doméstico, mostrou o resultado parcial e explicou o procedimento que se submeteu para melhorar a estética da região.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O artista gravou um vídeo no story do Instagram para mostrar que a área estava com o aspecto avermelhado após o procedimento. “Eu estou fazendo um negócio na orelha”, contou ele.

“Tinha rasgado aqui tudo, aí o doutor aplica uns negócios e depois coloca nitrogênio. Quando faz, fica assim mesmo, feio, mas depois ele some, vai diminuindo. Tá pequeninho já” (sic), disse o sertanejo.

Segundo o cantor, já foram realizadas quatro sessões do tratamento. Vale recordar que o rasgo na orelha de Zé foi causo por um contratempo inesperado. Em julho do ano passado, o brinco que o artista usava ficou preso na toalha, ao sair do banho, e ao puxar o tecido, ele acabou se ferindo a região.

Na ocasião, o filho de Leonardo chegou a buscar atendimento médico em um hospital e foi detectada a necessidade de pontos na orelha afetada.

