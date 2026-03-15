16/03/2026
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Zé Felipe reage à repercussão de vídeo sobre testosterona: “Problema na interpretação”

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Zé Felipe reage à repercussão de vídeo sobre testosterona: “Problema na interpretação”

Disfunção erétil? Aqui não! Neste domingo, (15/3), Zé Felipe se pronunciou após a repercussão de um vídeo em que falava sobre a baixa testosterona. Depois de revelar que colocou um chip hormonal para tratar a redução do hormônio em seu perfil secundário, o cantor voltou às redes sociais para esclarecer o assunto, que gerou especulações sobre sua vida sexual.

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Zé afirma que não sabe se acabou se expressando mal ou se o problema foi de interpretação do público: “Eu não soube me expressar ou o problema está na interpretação?”, o cantor questionou nos stories. Isso porque o vídeo começou a gerar especulações de que ele estaria enfrentando impotência sexual, algo que o artista fez questão de negar.

Veja as fotos

Foto/Instagram
Zé Felipe comenta vídeo sobre baixa testosteronaFoto/Instagram
Foto/Instagram
Zé Felipe revela queda de testosteronaFoto/Instagram
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Zé Felipe comenta vídeo sobre baixa testosterona
Reprodução / Instagram
Zé FelipeReprodução / Instagram
Reprodução Instagram Zé Felipe/ montagem
Zé FelipeReprodução Instagram Zé Felipe/ montagem
Foto/Instagram
Zé Felipe com saudade dos filhosFoto/Instagram

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Na sequência, o artista compartilhou uma das manchetes: “Zé Felipe revelou que precisou usar chip de testosterona para ajudar na disfunção erétil e baixa líbido”, dizia uma das postagens. Vale ressaltar que, nos stories, Zé já havia relatado a baixa do hormônio: “Esses dias fiz uns exames: cortisol alto por causa de sono errado, testosterona baixou e o cara nem tchum”, afirmou.

“O bicho fica sem reação, fica todo inofensivo. Acho que esse trem meu estava falhado desde os meus 20 anos. Porque eu estava vendo que eu estava meio… ‘ah, deixa pra lá’. Eu nunca fui assim, sempre fui bocudo”, brincou. Na sequência, o filho de Leonardo contou que encontrou no chip hormonal a solução. Segundo ele, após o procedimento, passou a ter mais disposição e até mais “vontade de viver”.

“Meti um chip de testosterona e eu tô é pronto. Bom, viu”, garantiu. “Fora a energia, gás, vontade de viver, vontade de proteger quem você ama, de sair correndo no meio da rua gritando”, ele fez piada. Zé ainda brincou que, se os hormônios ultrapassarem o limite, ele vai se tornar um super-herói: “Isso porque regulou. Imagina se esse trem passar um pouquinho eu viro o Batman”, finalizou o cantor.

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