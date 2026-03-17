Zé Felipe reflete sobre amadurecimento com ajuda de terapia: “A vida vai moldando”

O cantor interagiu com os fãs nas redes sociais nesta terça-feira (17/3), refletindo sobre amadurecimento, aprendizado e sua trajetória pessoal até aqui

Zé Felipe usou as redes sociais nesta terça-feira (17/3) para refletir sobre seu processo de amadurecimento. Durante uma interação com os fãs por meio de uma caixinha de perguntas, o artista ressaltou que contou com a ajuda da terapia para sua evolução pessoal. Ele também deixou claro que não se arrepende de nada que já viveu em sua trajetória.

Uma fã questionou o que ele faria de diferente se pudesse voltar no tempo. Zé Felipe foi direto na resposta: “Nada! Acho que tudo é válido e a gente não precisa voltar no tempo para fazer diferente. A gente pode fazer hoje e melhorar cada dia mais. Acho que é tudo válido. Voltaria não [no tempo]”, disse.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Zé Felipe Foto: Reprodução/Instagram @zefelipe Zé Felipe explicou motivo de estar mais quieto nos últimos dias Crédito: Reprodução Instagram @zefelipe Zé Felipe chama atenção ao exibir tatuagem de bota Foto/Instagram Zé Felipe se surpreende após privada explodir em sua mansão Foto/Instagram Zé Felipe Reprodução / Instagram Voltar

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O amadurecimento do cantor ainda foi elogiado por outro admirador: “Eu vejo você muito maduro, tá bem conceituado. Você faz terapia?”, questionou o seguidor.

“Acho que é uma junção de tudo: terapia com experiência. Eu acho que a gente tem que aprender em cada situação, e a vida vai moldando. A idade também; cada ano que passa a gente vai amadurecendo e tendo uma reação e um pensamento sobre as coisas. É aprendizado sempre”, refletiu Zé Felipe.

Vale lembrar que Zé Felipe, de 27 anos, passou por uma grande mudança profissional no último ano. O sertanejo era casado com Virginia Fonseca e anunciou a separação em maio de 2025. O casal estava junto desde 2021 e são pais de três filhos.