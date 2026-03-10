Zequinha Lima garante reajuste de 6,79% para profissionais da educação em Cruzeiro do Sul

No café da manhã desta terça-feira, 10, com o pessoal da Educação, pelo Dia da Mulher, o prefeito Zequinha Lima destacou os avanços garantidos para professores, servidores de apoio, mediadores, assistentes, psicopedagogos, profissionais do AEE e motoristas do transporte escolar.

“Essa é uma demonstração de respeito a todas as mulheres. Na nossa gestão buscamos valorizar cada uma delas, que têm papel de destaque e estão presentes em secretarias, coordenações e diretorias. Na educação, por exemplo, cerca de 80% dos servidores são mulheres, que contribuem diariamente para o desenvolvimento do nosso município”, destacou o prefeito.

Já este ano os profissionais receberam reajustes salariais de até 6,79%, férias, atualização funcional para garantia do PIS/PASEP e regularização do INSS, além de novos avanços na política de valorização da categoria.

Em janeiro foi garantido 6,79% de reajuste para os funcionários de apoio efetivos e temporários, conforme a atualização do salário mínimo. Em fevereiro o reajuste foi de 5,4% para os professores efetivos, retroativo a janeiro, seguindo o piso do magistério. Em março, o mesmo percentual de 5,4% também passa a contemplar os profissionais temporários que atuam na educação municipal. Além disso, todos os servidores efetivos receberam férias em janeiro, e neste mês também começou o pagamento das férias dos temporários, de acordo com o aniversário de cada contrato.

“O nosso compromisso também é com a valorização dos profissionais da educação. Nos últimos meses avançamos com a aprovação da lei de gestão escolar, que estava há mais de 20 anos sem atualização, além do pagamento de férias aos servidores, do reajuste do piso dos professores e da extensão desse percentual aos professores provisórios”, afirmou o prefeito Zequinha Lima.

Outro ponto importante é a atualização dos dados dos servidores na plataforma eSocial, medida que assegura, dentro do calendário, o pagamento do PIS/PASEP e a regularização do INSS. Paralelamente, a gestão municipal mantém a atualização mensal do pulo de letra no Plano de Cargos e Carreira e o andamento de processos como Licença Especial, pagamento de Sexta Parte e outros direitos requeridos pelos servidores.

A secretária municipal de Educação, Rosa Lebre, destacou que as medidas representam um esforço concreto de valorização dos profissionais da rede.“Não adianta comemorar apenas em um dia. A mulher e todos os servidores precisam ser respeitados e valorizados todos os dias. É isso que o prefeito Zequinha tem buscado fazer na educação, reconhecendo a importância de cada profissional da Secretaria e trabalhando para que todos tenham condições cada vez melhores no dia a dia”, afirmou.

Os profissionais da rede municipal também destacaram a importância do reconhecimento e da valorização da categoria.“Esse reconhecimento às mulheres mostra a luta e os avanços que conquistamos ao longo do tempo. Quando olhamos para trás, vemos o quanto a mulher evoluiu e hoje é um verdadeiro esteio da família e da sociedade. Também é muito gratificante ver a valorização que a gestão tem demonstrado com os profissionais da educação”, destacou a servidora Engrácia Cameli, que atua há quase 40 anos na área.

Para a neuropsicopedagoga Socorro Cavalcanti, a iniciativa também reforça o reconhecimento às mulheres que atuam na educação. “Foi uma recepção maravilhosa e uma iniciativa muito importante para valorizar as mulheres. A gestão tem demonstrado reconhecimento pelo trabalho das profissionais da educação, especialmente na área da educação especial, que hoje conta com uma equipe multidisciplinar. Para mim é uma honra fazer parte desse trabalho”, ressaltou.

Os avanços de 2026 são resultado de um trabalho iniciado ainda em novembro de 2025, quando a Lei de Gestão do Município foi atualizada pelo prefeito Zequinha Lima. A proposta foi aprovada pela Câmara de Vereadores e entrou em vigor após a aprovação, permitindo a reorganização de uma série de demandas administrativas e funcionais da educação municipal.

Além das medidas já em andamento, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul também prepara um decreto ou projeto de lei para regularizar a redução de carga horária para todos os servidores da educação, efetivos e temporários. A iniciativa reforça o momento de avanço vivido pela rede municipal, com ações que reconhecem e valorizam os profissionais que fazem a educação acontecer no dia a dia.