15/04/2026
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10 melhores jogos do Game Pass em 2026 até agora, segundo o Metacritic

Metacritic revelou hoje os 10 melhores jogos do Game Pass para 2026.

Por Redação ContilNet 15/04/2026
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10 melhores jogos do Game Pass em 2026 até agora, segundo o Metacritic
Foto: Divulgação/Xbox

Com o catálogo do Xbox Game Pass em constante renovação, encontrar o que realmente vale o seu tempo pode ser um desafio. No entanto, os números não mentem: títulos como GTA 5 e Disco Elysium continuam no topo, seguidos de perto por fenômenos recentes como o viciante Balatro.

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O Top 3: Perfeição Narrativa e Vício em Cartas

No topo da lista, temos empates técnicos em excelência:

  • GTA 5 [97]: Um gigante que não perde o fôlego. A vida criminosa de Michael, Franklin e Trevor em Los Santos continua sendo a referência de mundo aberto.

  • Disco Elysium – The Final Cut [97]: Um RPG filosófico e profundo onde suas vozes internas são suas habilidades. Essencial para quem busca história.

  • Balatro [95]: O “pôquer roguelike” que dominou as redes sociais. É impossível jogar apenas uma rodada desta obra-prima estratégica.

Diversidade de Gêneros: Do Terror ao Relaxamento

A lista da crítica mostra que o Game Pass agrada a todos os perfis:

  • Vampire Survivors [95]: Simplicidade gráfica que esconde um dos sistemas de progressão mais viciantes da década.

  • The Witcher 3: Complete Edition [94]: A caçada de Geralt de Rivia agora com performance de nova geração e todas as expansões.

Com informações do TechTudo.

  • Resident Evil 2 Remake [93]: O padrão ouro de como refazer um clássico do terror para os consoles modernos.

Ranking Completo (Metacritic)

  1. GTA 5 [97]

  2. Disco Elysium – The Final Cut [97]

  3. Balatro [95]

  4. Vampire Survivors [95]

  5. Celeste [94]

  6. The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Ed.) [94]

  7. Inside [93]

  8. Hades [93]

  9. Resident Evil 2 Remake [93]

  10. Minecraft [93]

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