Metacritic revelou hoje os 10 melhores jogos do Game Pass para 2026.

Com o catálogo do Xbox Game Pass em constante renovação, encontrar o que realmente vale o seu tempo pode ser um desafio. No entanto, os números não mentem: títulos como GTA 5 e Disco Elysium continuam no topo, seguidos de perto por fenômenos recentes como o viciante Balatro.

O Top 3: Perfeição Narrativa e Vício em Cartas

No topo da lista, temos empates técnicos em excelência:

GTA 5 [97]: Um gigante que não perde o fôlego. A vida criminosa de Michael, Franklin e Trevor em Los Santos continua sendo a referência de mundo aberto.

Disco Elysium – The Final Cut [97]: Um RPG filosófico e profundo onde suas vozes internas são suas habilidades. Essencial para quem busca história.

Balatro [95]: O “pôquer roguelike” que dominou as redes sociais. É impossível jogar apenas uma rodada desta obra-prima estratégica.

Diversidade de Gêneros: Do Terror ao Relaxamento

A lista da crítica mostra que o Game Pass agrada a todos os perfis:

Vampire Survivors [95]: Simplicidade gráfica que esconde um dos sistemas de progressão mais viciantes da década.

The Witcher 3: Complete Edition [94]: A caçada de Geralt de Rivia agora com performance de nova geração e todas as expansões.

Com informações do TechTudo.

Resident Evil 2 Remake [93]: O padrão ouro de como refazer um clássico do terror para os consoles modernos.

Ranking Completo (Metacritic)