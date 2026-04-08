9 dicas essenciais para quem está começando a correr; veja

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Começar a correr costuma parecer simples, mas a adaptação do corpo exige organização, atenção ao conforto e escolhas básicas que fazem diferença logo nas primeiras semanas. Para quem está saindo do sedentarismo ou migrando de caminhadas para trotes leves, alguns itens ajudam a reduzir desconfortos, favorecem a regularidade e tornam a experiência mais segura.

A seguir, estão nove pontos práticos que merecem atenção no início da rotina.

1. Escolha um calçado adequado para a modalidade

O primeiro item realmente importante para iniciar na corrida é o calçado: um modelo inadequado pode aumentar o desconforto, favorecer atritos e dificultar a adaptação aos treinos. No começo, não se trata de buscar o modelo mais caro, mas sim um par compatível com o tipo de uso, com o terreno e com o nível de experiência.

A escolha tende a funcionar melhor quando considera fatores como amortecimento, estabilidade, ajuste no mediopé e espaço suficiente na parte frontal. Também vale observar se o treino será feito em asfalto, esteira, pista ou trilha, porque a resposta do solado muda conforme a superfície.

2. Use roupas leves e respiráveis

As roupas também influenciam bastante o conforto. Por isso, tecidos leves, com boa ventilação e secagem rápida, ajudam a reduzir a sensação de abafamento e o excesso de umidade durante o exercício. Isso é especialmente importante em dias quentes ou úmidos, quando peças inadequadas podem gerar assaduras e incômodo precoce.

Para quem está montando um kit inicial, vale priorizar camisetas e bermudas ou leggings com mobilidade adequada. Nesse momento, a busca por um bom par de tênis de corrida pode ser complementada por vestuário funcional, já que o conjunto faz diferença no conforto geral do treino.

Quando a roupa acompanha o movimento e o calçado oferece suporte compatível, a adaptação costuma ser mais fluida.

3. Leve uma garrafa ou planeje a hidratação

Nem todo treino exige que a pessoa corra com uma garrafa na mão, mas toda rotina pede algum planejamento de hidratação. Para iniciantes, esse cuidado ajuda a evitar mal-estar e torna a prática mais consistente, principalmente em percursos ao ar livre.

Nesse sentido, em treinos curtos, pode bastar hidratar-se antes e depois. Já em trajetos mais longos ou em horários de calor intenso, convém conhecer pontos de água, carregar uma garrafa pequena ou optar por circuitos em locais com estrutura. Sendo assim, o importante é não deixar a ingestão de líquidos ao acaso!

4. Faça um aquecimento simples antes de sair

Outro item essencial é o aquecimento, mesmo que ele não seja um objeto físico. Nesse contexto, alguns minutos de preparação ajudam o corpo a sair do repouso de forma gradual e facilitam a transição para a corrida. Assim, caminhada acelerada, mobilidade de tornozelos, joelhos e quadris e trote leve já cumprem bem esse papel.

Começar a correr de maneira abrupta costuma aumentar a sensação de peso nas pernas e reduzir o conforto nos primeiros minutos. Uma preparação curta, mas consistente, tende a melhorar a percepção do esforço!

5. Priorize meias apropriadas para corrida

As meias costumam ser subestimadas, mas têm papel importante no conforto da corrida: modelos com tecido adequado ajudam a controlar a umidade, reduzem o atrito e colaboram para evitar bolhas, problema comum entre iniciantes.

Diante disso, o ideal é evitar peças muito grossas, frouxas ou feitas com materiais que retenham suor em excesso. Uma meia com bom ajuste pode parecer detalhe, mas interfere diretamente na sensação dentro do calçado e na qualidade do treino.

6. Respeite a progressão dos treinos

No início, um dos itens mais valiosos é a noção de progressão. Com isso, não adianta tentar compensar a falta de hábito com intensidade alta logo nos primeiros dias. O corpo precisa de tempo para adaptar articulações, musculatura, respiração e ritmo!

Por isso, vale começar alternando caminhada e corrida leve, com aumento gradual do tempo de esforço. Essa estratégia tende a ser mais sustentável e ajuda a reduzir a chance de interrupções por dor ou fadiga excessiva. Somado a isso, a regularidade costuma ser mais importante do que velocidade no começo.

7. Prepare-se e proteja-se do sol e do clima

Quem corre ao ar livre precisa considerar a exposição ambiental como parte do preparo: boné, óculos com proteção adequada, protetor solar e escolha de horários menos quentes ajudam a tornar a prática mais confortável.

Além do calor, também convém observar vento, frio e chuva, já que, em temperaturas mais baixas, camadas leves podem funcionar melhor do que roupas pesadas. A lógica é simples: o corpo precisa se mover com liberdade, sem ficar excessivamente exposto nem superaquecer.

8. Organize um suporte básico para o pós-treino

O começo na corrida não termina quando o percurso acaba. Dessa forma, ter um suporte básico para o pós-treino ajuda na recuperação e facilita a continuidade da rotina. Por isso, uma toalha pequena, uma troca de roupa seca e um calçado confortável para depois do exercício já contribuem bastante.

Também é útil reservar alguns minutos para desacelerar com caminhada leve. Esse cuidado favorece a transição do esforço para o repouso e ajuda a encerrar a sessão com mais conforto.

9. Mantenha constância acima da performance

Por fim, o item mais importante para quem está começando é a constância. No início, a melhor estrutura não é a mais complexa, mas a que permite manter o hábito de forma realista. Isso envolve escolher dias viáveis, percursos seguros e metas compatíveis com o condicionamento atual.

Nessa lógica, a corrida tende a se consolidar quando deixa de ser um teste de desempenho e passa a integrar a rotina. Com o tempo, ajustes em ritmo, distância e equipamento ficam mais fáceis. Antes disso, o foco principal deve estar em conforto, segurança e repetição consistente.

Começar com os itens certos não elimina todos os desafios, mas torna a adaptação mais organizada. Quando o básico está bem resolvido, a evolução acontece com mais naturalidade e menos improviso.