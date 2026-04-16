Pré-candidato ao governo iniciou o dia com visita de cortesia ao ex-prefeito sena-madureirense às 6h da manhã.

O ex-prefeito de Rio Branco e pré-candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom (PSDB), mantém o ritmo intenso em sua primeira viagem oficial de pré-campanha pelo interior. Após deixar a capital ainda na madrugada desta quinta-feira (16), Bocalom fez sua primeira parada estratégica em Sena Madureira, onde visitou o ex-prefeito e liderança histórica do município, Normando Sales.

Por volta das 6h da manhã, Bocalom registrou o encontro em suas redes sociais. No vídeo, o político aparece ao lado de sua esposa, a ex-primeira-dama Kelen Bocalom, e de Normando Sales, a quem chamou carinhosamente de “Velho Guerreiro”.

Alianças e Tradição

A visita a Normando Sales carrega um simbolismo político importante, unindo a experiência de lideranças tradicionais do interior ao projeto majoritário de Bocalom para 2026. “Já chegamos em Sena Madureira, viemos fazer a visita no Velho Guerreiro. É isso mesmo, o Normando Sales aqui com a gente”, destacou o pré-candidato no registro.

Mesmo com o horário antecipado e o cansaço da viagem, Kelen Bocalom acompanhou o marido na agenda. “A minha princesa veio do meu lado, dormiu um pouquinho com o sono, mas veio”, brincou o ex-prefeito.

Destino final: Vale do Juruá

A passagem por Sena Madureira é apenas a primeira etapa do roteiro planejado para esta quinta-feira. A comitiva segue agora em direção ao Vale do Juruá. A previsão é de que Bocalom e sua equipe cheguem às 16h na região da nova ponte que ligará Rodrigues Alves a Cruzeiro do Sul.

“Aguarde a gente aí, a gente vai dando notícias. Vamos pra luta!”, finalizou Bocalom, reafirmando que passará o dia em deslocamento e agendas com lideranças e moradores da região oeste do estado.