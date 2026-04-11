A pedido de Mailza, secretário visita PS de Rio Branco e ouve pacientes

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O secretário de Saúde do Acre, José Bestene, esteve no Pronto-Socorro de Rio Branco nesta sexta-feira (10) para vistoriar a unidade e ouvir de perto as demandas de pacientes e servidores. A visita ocorre após orientação da governadora Mailza Assis, que determinou ações voltadas à melhoria e humanização do atendimento na rede pública.

Durante a agenda, Bestene percorreu diferentes setores da unidade, incluindo enfermarias e áreas de acolhimento, além de conversar com profissionais de saúde e usuários do serviço. Segundo ele, o objetivo é identificar problemas e buscar soluções ainda neste ano.

“A governadora pediu que tudo fosse dirigido para atender melhor a população. Nós estamos levando essa mensagem da humanização, que é fundamental no atendimento”, afirmou o secretário.

Além disso, o gestor confirmou que recebeu reclamações relacionadas ao acolhimento na unidade, especialmente sobre a forma como pacientes são atendidos ao chegar ao hospital.

“Tem muita reclamação na questão do acolhimento. Nós estamos ouvindo e vamos regularizar isso. Vamos enviar uma equipe de humanização para capacitar os profissionais”, destacou.

O Pronto-Socorro de Rio Branco é a maior unidade de urgência e emergência do estado e atende pacientes da capital, do interior e até de regiões de estados vizinhos e países como Peru e Bolívia, o que contribui para a alta demanda e frequente superlotação.

Diante disso, a Secretaria de Saúde deve adotar medidas para melhorar o fluxo de atendimento e garantir um serviço mais eficiente e humanizado à população.