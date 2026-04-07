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Abastecimento de água é retomado em Sena Madureira após 4 dias

Serviço volta gradualmente após interrupção no sistema local

Por Ricardo Amaral, ContilNet 07/04/2026 Atualizado: há 1 dia
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Abastecimento de água é retomado em Sena Madureira após 4 dias
⏱️ 1 min leitura

Depois de quatro dias de suspensão, o abastecimento de água em Sena Madureira foi normalizado na tarde desta terça-feira (07). A confirmação foi feita pelo Saneacre, após a conclusão dos reparos no sistema de captação.

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O fornecimento havia sido interrompido na última sexta-feira (03), em decorrência de uma falha na bomba responsável pela captação de água. Durante o período, moradores de diversos bairros enfrentaram dificuldades e precisaram buscar alternativas para suprir necessidades básicas do dia a dia.

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Com a situação controlada, o sistema voltou a operar normalmente e a distribuição seguirá o cronograma já estabelecido pelo órgão. A expectativa é de que o fornecimento alcance gradativamente todas as regiões da cidade, garantindo a regularização completa do serviço.

O episódio reacende o alerta sobre a importância da manutenção preventiva no sistema de abastecimento, especialmente em municípios do interior, onde a população depende diretamente de estruturas muitas vezes vulneráveis a falhas técnicas.

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