Apontado como possível vice de Mailza, Aberson fala em “montar chapa”

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Após deixar o cargo de secretário de Estado de Educação (SEE), com a exoneração publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), o professor Aberson Carvalho disse que está à disposição do gabinete da vice-governadora Mailza Assis.

O ex-secretário deve se dedicar à campanha de 2026.

“Na verdade, a gente tem uma orientação do nosso governador e da nossa vice-governadora de ficar à disposição, porque temos um processo de coordenação também de campanha. Temos um processo ainda que estamos fazendo, que é a construção das chapas de todos os partidos da nossa coalizão. Isso tudo demanda tempo e uma dedicação que se faz necessária. E, óbvio, como projeto de governo, como uma construção de unidade, somos sempre disponíveis em caso de necessidade de algum ponto que se tenha”, afirmou o gestor ao ContilNet.

Questionado sobre a possibilidade de ser pré-candidato a algum cargo nas eleições de 2026, Carvalho foi enfático:

“Se eu sou candidato a algum cargo? Agora eu sou candidato à atividade de montar a chapa. Estamos terminando a chapa, estamos concluindo essa estruturação e, após isso, no dia 4, a gente sabe como vai ficar. Pronto, minha resposta está dada”, concluiu.

Nos bastidores, discute-se a possibilidade de que Aberson, que é do Progressistas, ingresse no MDB e possa ser indicado pelo partido como vice de Mailza.