05/04/2026
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Ação conjunta prende terceiro suspeito de roubo a residência de pecuarista

Dois indivíduos foram baleados durante a troca de tiros

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Suspeito
📸 Foto Destaque: ContilNet
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

Uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado do Acre resultou na prisão do terceiro suspeito de participação em um roubo à residência de um pecuarista, na noite desta quinta-feira (2), no município de Plácido de Castro, interior do estado. Outros dois suspeitos morreram durante um intenso confronto.

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De acordo com informações das forças de segurança, as equipes foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, no bairro Serralheria. Durante a intervenção policial, houve confronto armado entre os suspeitos e as guarnições.

Dois indivíduos foram baleados durante a troca de tiros. Um deles morreu ainda no local. O segundo, identificado como V. E. de S. A., de 17 anos, foi inicialmente socorrido e levado à Unidade Mista de Saúde de Plácido de Castro, sendo posteriormente transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade.

Segundo informações médicas, o adolescente foi atingido com um disparo no braço direito, dois na região do abdômen e dois nas costas.

O terceiro suspeito conseguiu fugir no momento inicial da ação, mas foi localizado e preso ainda na mesma noite, após rápidas diligências realizadas pelas equipes policiais. Ele foi identificado pelas iniciais K.L.G.

O suspeito detido será apresentado ao delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro, Leandro Lucas Barreto de Lima, juntamente com as armas apreendidas na ocorrência, para os procedimentos legais cabíveis.

As forças de segurança seguem em diligência para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.

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