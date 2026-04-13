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Garantir o acesso à documentação básica como ferramenta de ressocialização é o foco da nova ofensiva da Polícia Civil do Acre (PCAC). Nesta segunda (13) e terça-feira (14), equipes do Instituto de Identificação estão mobilizadas no Complexo Penitenciário de Rio Branco para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para a população privada de liberdade.

A ação faz parte da 4ª edição do programa “Registra-se”, uma iniciativa alinhada à Semana Nacional do Registro Civil, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nesta etapa, o mutirão deve contemplar 140 internos, assegurando que o indivíduo possua identificação oficial e atualizada.

Expansão para o Público Feminino

O cronograma de atendimento não se limita ao público masculino. De acordo com o planejamento da PCAC, na próxima quinta-feira (16), as equipes estenderão o serviço às mulheres privadas de liberdade. A previsão é de que 40 emissões da CIN sejam realizadas na unidade feminina, ampliando o impacto social da regularização documental.

Ponte para a Ressocialização

Mais do que um simples papel, a posse da Carteira de Identidade Nacional é vista como um passo estratégico para o retorno ao convívio social. Com o documento em mãos, o egresso do sistema prisional tem facilitado o acesso a atendimentos de saúde, matrículas em instituições de ensino, inclusão em programas de assistência social e, fundamentalmente, a busca por vagas no mercado de trabalho.

O diretor do Instituto de Identificação, Raimundo Hermínio de Melo, ressaltou que a medida é essencial para a dignidade humana dentro do sistema. “Estamos assegurando um direito básico que impacta diretamente na ressocialização e na construção de novas oportunidades”, afirmou o gestor, reforçando o compromisso institucional com a inclusão social.