Ação de funcionário impede ataque contra amiga em padaria

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Momentos de tensão foram registrados na manhã da última quinta-feira (2) em uma padaria na cidade de Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Uma mulher, que aguardava atendimento no balcão do estabelecimento, foi surpreendida e ameaçada por um homem armado com uma faca.

Câmeras de segurança registraram a ação, que mostra o suspeito puxando a vítima pela camiseta. Diante da ameaça, um funcionário interveio rapidamente para defender a cliente, utilizando um banco para repelir o agressor. A força da reação acabou provocando a quebra do balcão de atendimento da padaria.

Suspeito detido pela população

Após a intervenção inicial dos funcionários, o homem foi contido dentro do estabelecimento. Antes da chegada das autoridades policiais, o suspeito foi alvo de agressões por parte de populares que presenciaram a tentativa de ataque.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a identificação do suspeito, sua motivação ou o estado de saúde após ter sido agredido pelas pessoas que estavam no local. Também não há confirmação se ele precisou de atendimento médico antes de ser encaminhado às autoridades. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do crime.

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