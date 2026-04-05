Ação de Páscoa atende mais de 200 crianças em bairros de Rio Branco

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Mais de 200 crianças foram beneficiadas pela ação de Páscoa promovida pelo projeto Conexão do Bem em diferentes bairros de Rio Branco. A iniciativa percorreu regiões como Raimunda Melo, Belo Jardim, São Francisco e Cabreúva.

A mobilização contou com a participação de voluntários que organizaram a entrega de ovos de Páscoa diretamente nas comunidades, priorizando locais com maior vulnerabilidade social.

Além da distribuição dos chocolates, a ação também levou momentos de interação, brincadeiras e acolhimento para as crianças e suas famílias. Em algumas localidades, a presença de personagens e atividades recreativas ajudou a tornar o dia ainda mais especial.

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De acordo com a organização, o objetivo da Páscoa Solidária é alcançar quem realmente precisa. “Vamos até onde estão as crianças que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de momento. É mais do que entregar chocolate, é levar amor, carinho e esperança”, destacou a equipe.

A iniciativa reforça o papel de projetos sociais na construção de redes de solidariedade e no fortalecimento de vínculos comunitários, principalmente em datas simbólicas como a Páscoa.