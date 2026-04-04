05/04/2026
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Acidente entre caminhão e carro trava trânsito na Estrada da Floresta

Colisão na rotatória deixa trânsito lento e fila de veículos se estende pela via

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📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura
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Um acidente envolvendo um caminhão e um carro deixou o trânsito lento na manhã deste sábado (4) na Estrada da Floresta, em Rio Branco. A colisão aconteceu na rotatória da via e rapidamente provocou um grande congestionamento na região.

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Segundo relatos de quem passava pelo local, o caminhão teria atingido a traseira de um veículo, causando retenção no fluxo e formando uma longa fila de carros. Motoristas enfrentaram lentidão ao longo de vários trechos da estrada.

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Ainda não há informações sobre feridos ou as causas exatas do acidente. O trânsito segue intenso, e condutores que trafegam pela região devem redobrar a atenção.

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