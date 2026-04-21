As circunstâncias dos acidentes não foram detalhadas, e os casos reforçam o alerta para os riscos no trânsito

Dois acidentes de trânsito envolvendo motocicletas foram registrados no ultimo domingo (19) no município de Mâncio Lima. Apesar de não haver registro de mortes, as ocorrências deixaram vítimas, incluindo um jovem em estado grave.

O primeiro caso aconteceu durante a madrugada, no bairro São Francisco. Eliseu Nascimento Lima, de 22 anos, perdeu o controle da motocicleta e caiu em uma cratera. Ele sofreu fratura no braço e traumatismo craniano, sendo socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde passou por procedimento cirúrgico.

Já no período da tarde, no bairro Iracema, dois jovens ficaram feridos após o condutor da motocicleta perder o controle do veículo. Eles caíram em uma vala e ficaram desacordados. Testemunhas relataram que as vítimas foram socorridas por populares e levadas em um carro particular para o Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho.

As circunstâncias dos acidentes não foram detalhadas, e os casos reforçam o alerta para os riscos no trânsito, especialmente em vias que apresentam condições precárias.