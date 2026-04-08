Acre alcança 94% de vacinação contra brucelose e vira destaque em fórum nacional

O estado superou a marca anterior de 79%, consolidando uma das melhores taxas de proteção sanitária do país em 2025

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O Acre consolidou seu protagonismo na defesa sanitária brasileira durante o Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária (Fonesa), realizado nesta semana em Brasília. O estado foi o centro das atenções ao apresentar um avanço histórico na imunização de seu rebanho: em apenas um ano, a cobertura vacinal contra a brucelose saltou de 79% para impressionantes 94,2%.

Os dados, auditados pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), colocam o estado em uma posição de vanguarda no Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. O crescimento reflete o esforço do governo estadual em blindar a produção pecuária, garantindo a saúde pública e a valorização da carne acreana no mercado.

Estratégia e Capacitação

Para alcançar esse índice, o Idaf focou na descentralização e no treinamento. Segundo Jean Carlos Torres, coordenador do programa estadual, a chave do sucesso foi aproximar o órgão do produtor rural. “Ampliamos a mão de obra de vacinadores por meio de cursos técnicos e engajamos médicos-veterinários da iniciativa privada, criando uma rede de execução muito mais ágil”, explicou.

A vacinação é obrigatória para fêmeas bovinas e bubalinas de três a oito meses. Sem essa proteção, o rebanho fica vulnerável a uma doença que gera prejuízos econômicos severos e pode ser transmitida aos seres humanos.

Digitalização no Campo

Outro pilar decisivo foi a transformação digital iniciada em 2021. Com a modernização do Sistema de Defesa Agropecuária e Florestal (Sisdaf), o produtor rural passou a emitir receitas para compra de vacinas e declarar a vacinação de forma online. Essa integração com as revendas agropecuárias eliminou burocracias e permitiu um controle em tempo real da sanidade no estado.

Para o presidente do Idaf, José Francisco Thum, o resultado é fruto de uma parceria sólida entre o poder público e o setor produtivo. “O produtor rural entendeu que a vacinação é um investimento na saúde do rebanho e na valorização do seu produto. Nossa equipe técnica em campo e o uso da tecnologia garantiram que o Acre chegasse a esse patamar de destaque nacional”, afirmou.

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Com o desempenho apresentado em Brasília, o Acre reforça sua imagem como um estado seguro para investimentos no agronegócio, pautado pela responsabilidade técnica e pelo rigor sanitário.