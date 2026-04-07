Acre amplia voos entre Rio Branco e Manaus a partir de maio; entenda

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⏱️ 1 min leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

A partir deste mês de abril, os passageiros de Rio Branco passam a contar com uma expansão da malha aérea, com mais voos entre Rio Branco e Manaus.

A operação, realizada pela GOL Linhas Aéreas, faz parte da estratégia da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, integrante da rede VINCI Airports, para reforçar a conectividade da Região Norte.

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O número de voos entre Rio Branco será dobrado a partir de 4 de maio, passando de três para seis frequências semanais. O tempo de voo é estimado em 1h55.

Novas ligações em Manaus

A informação foi divulgada pela Revista Cenarium, nesta terça-feira (7), que destacou ainda a ligação entre Manaus e Boa Vista, que começa em 12 de abril, com duas frequências semanais, operadas em aeronaves Boeing 737. Entre 21 de junho e 31 de julho, a rota será ampliada para três frequências semanais, incluindo domingos, segundas e sextas-feiras.