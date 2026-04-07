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Acre aparece entre os 10 melhores do país em qualificação de mão de obra

O estado possui quase 23% da população economicamente ativa com ensino superior completo

Por Fhagner Soares, ContilNet 07/04/2026 Atualizado: há 2 dias
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Acre aparece entre os 10 melhores do país em qualificação de mão de obra
Ranking de Competitividade dos Estados utiliza dados do IBGE para avaliar a força de trabalho
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🛡️ Editorial
Fato Checado

O Acre consolidou um avanço histórico no cenário educacional e econômico ao figurar na 8ª colocação do ranking nacional de qualificação de mão de obra. Os dados fazem parte do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, produzido pelo Centro de Liderança Pública (CLP) com base em indicadores oficiais da PNAD Contínua Anual do IBGE.

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O levantamento revela que 22,9% da população acreana (com 14 anos ou mais e inserida na força de trabalho) possui ensino superior completo. O índice coloca o estado em uma posição de vanguarda, superando a média de diversas unidades da federação e evidenciando o fortalecimento do capital humano na Amazônia Ocidental.

Acre aparece entre os 10 melhores do país em qualificação de mão de obra

Acre aparece em 8º lugar no Brasil em ranking que mede a proporção de trabalhadores com nível superior/ Foto: Ilustrativa

Destaque no Norte

Embora a Região Norte ainda enfrente desafios estruturais de acesso ao ensino superior, o Acre se descolou da média regional. No comparativo entre os estados vizinhos, o desempenho acreano só é superado pelo Amapá (23%). O estado apresenta números significativamente superiores aos do Amazonas (18,6%), Rondônia (19,4%) e Pará (15%).

No topo do ranking nacional, o Distrito Federal lidera com 38,4%, seguido por Rio de Janeiro (28,5%) e São Paulo (27,7%). Já estados como Bahia (15,8%) e o próprio Pará ocupam as últimas posições.

Motor do Desenvolvimento

A presença de profissionais graduados é apontada pelo CLP como um fator determinante para elevar a produtividade e a competitividade econômica. A baixa qualificação ainda é vista como um gargalo para o Brasil, mas o Acre tem conseguido reverter esse cenário por meio da ampliação do acesso às instituições públicas e privadas, além de programas de incentivo à formação técnica e profissional.

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A qualificação estratégica da mão de obra acreana funciona como um chamariz para novos investimentos, uma vez que empresas buscam regiões com trabalhadores preparados para os desafios contemporâneos. O resultado reflete políticas públicas voltadas à redução de desigualdades e à promoção do desenvolvimento sustentável através do conhecimento.

O Indicador

O estudo analisa a proporção de trabalhadores com graduação concluída, levando em conta a população economicamente ativa. Para o Acre, manter-se entre os dez melhores do país representa um pilar fundamental para gerar emprego, renda e fortalecer a economia local nas próximas décadas.

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