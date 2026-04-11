⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

De olho no fluxo de turistas estrangeiros que já passam pelo Peru, o governo do Acre tenta reposicionar o estado no mapa do turismo internacional. Em agenda em Brasília, nesta sexta-feira (10), representantes estaduais reiteraram o pedido para viabilizar voos internacionais, apostando na localização estratégica do Acre como porta de entrada para visitantes interessados na Amazônia.

A estratégia parte de um diagnóstico simples: enquanto países vizinhos já recebem turistas do mundo inteiro, o Acre ainda está fora dessa rota. A proposta do governo é mudar esse cenário conectando o estado diretamente a destinos internacionais, sobretudo ao Peru, que concentra um dos maiores fluxos turísticos da América do Sul.

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Durante reuniões nos ministérios de Portos e Aeroportos e do Turismo, o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, defendeu que o Acre pode aproveitar essa proximidade para atrair visitantes que já circulam pela região.

“Hoje a Amazônia está no centro do interesse turístico. O Peru é um país extremamente desenvolvido no setor e o Acre pode ser porta de entrada de turistas que visitam aquele país, o que significa incremento turístico, entrada de recursos e desenvolvimento para o nosso estado e a região Norte”, afirmou.

Implantação de serviços aduaneiros

Para que isso aconteça, no entanto, o principal entrave ainda é estrutural. O governo estadual pediu a implantação de serviços aduaneiros e melhorias nos aeroportos, condições básicas para permitir operações internacionais. Entre as alternativas discutidas está o modelo de aeroportos binacionais, em parceria com países vizinhos como Peru e Bolívia.

A pauta foi levada ao Ministério de Portos e Aeroportos, que sinalizou apoio às tratativas. “O Ministério está à disposição para fomentar essas rotas internacionais”, disse a secretária-executiva substituta da pasta, Tairyne Oliveira, que se comprometeu a encaminhar as demandas para análise interna.

No Ministério do Turismo, o discurso foi reforçado com foco no potencial econômico da medida. A avaliação do governo é de que a abertura de voos internacionais pode ampliar o fluxo de visitantes, fortalecer o setor turístico e gerar novos negócios no estado.

A articulação também avançou no campo diplomático. Ainda em Brasília, o secretário participou de reunião com o embaixador do Peru, Rómulo Acurio, quando foram discutidas medidas para melhorar o ambiente de negócios entre os dois países, tendo o Acre como ponto de conexão.

Com informações da Agência de Notícias do Acre