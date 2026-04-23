Com 60% das suspeitas de manipulação de resultados registradas no Brasil em 2026, o Acre passou a ser visto como ponto crítico de vulnerabilidade no esporte.

Dados apresentados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelam que, dos 10 casos sob análise em 2026, seis envolvem equipes acreanas.

As suspeitas atingem diferentes competições, desde categorias de base até torneios nacionais. Entre elas estão partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Campeonato Acreano, Copa Norte e Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar da gravidade, os detalhes seguem sob sigilo para não comprometer as investigações em

andamento.

Enquanto autoridades tentam identificar e punir possíveis esquemas de manipulação, dirigentes e torcedores enfrentam o impacto direto na credibilidade do futebol acreano. Afinal, quando a desconfiança entra em campo, o prejuízo vai muito além do placar.

A situação não surgiu agora. Levantamentos apontam que o problema vem se intensificando nos últimos anos, com um pico registrado em 2023; de lá para cá, novos casos foram sendo identificados, consolidando um padrão preocupante que agora coloca o estado no centro do debate nacional sobre integridade esportiva.

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Durante reunião com o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), a Federação de Futebol do Acre e representantes de clubes, o oficial de integridade da CBF, Eduardo Gussem, reconheceu a gravidade dos números, mas destacou que o avanço das investigações também reflete maior vigilância.

Segundo ele, o aumento dos casos detectados pode estar ligado à ampliação dos mecanismos de monitoramento e à cooperação entre instituições, incluindo forças de segurança e órgãos da Justiça Desportiva. Ainda assim, o volume concentrado no Acre levanta questionamentos inevitáveis sobre as condições em que o futebol local está sendo conduzido.

Com informações do ge