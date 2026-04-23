23/04/2026
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Acre concentra 60% das suspeitas de manipulação de jogos no país

Dados da CBF colocam estado no centro das investigações em 2026

Por Redação ContilNet 23/04/2026 às 11:28
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Acre concentra 60% das suspeitas de manipulação de jogos no país
Levantamentos apontam que o problema vem se intensificando nos últimos anos. — Foto: MPCE

Com 60% das suspeitas de manipulação de resultados registradas no Brasil em 2026, o Acre passou a ser visto como ponto crítico de vulnerabilidade no esporte.
Dados apresentados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelam que, dos 10 casos sob análise em 2026, seis envolvem equipes acreanas.

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As suspeitas atingem diferentes competições, desde categorias de base até torneios nacionais. Entre elas estão partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Campeonato Acreano, Copa Norte e Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar da gravidade, os detalhes seguem sob sigilo para não comprometer as investigações em
andamento.

Enquanto autoridades tentam identificar e punir possíveis esquemas de manipulação, dirigentes e torcedores enfrentam o impacto direto na credibilidade do futebol acreano. Afinal, quando a desconfiança entra em campo, o prejuízo vai muito além do placar.

A situação não surgiu agora. Levantamentos apontam que o problema vem se intensificando nos últimos anos, com um pico registrado em 2023; de lá para cá, novos casos foram sendo identificados, consolidando um padrão preocupante que agora coloca o estado no centro do debate nacional sobre integridade esportiva.

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Durante reunião com o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), a Federação de Futebol do Acre e representantes de clubes, o oficial de integridade da CBF, Eduardo Gussem, reconheceu a gravidade dos números, mas destacou que o avanço das investigações também reflete maior vigilância.

Segundo ele, o aumento dos casos detectados pode estar ligado à ampliação dos mecanismos de monitoramento e à cooperação entre instituições, incluindo forças de segurança e órgãos da Justiça Desportiva. Ainda assim, o volume concentrado no Acre levanta questionamentos inevitáveis sobre as condições em que o futebol local está sendo conduzido.

Com informações do ge

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