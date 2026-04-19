Torneio reuniu mais de 400 competidores de 13 estados no Ginásio Cláudio Coutinho entre os dias 16 e 19 de abril

O Tênis de Mesa do Acre cravou sua bandeira com autoridade na Copa Brasil de Tênis de Mesa 2026. Entre os dias 16 e 19 de abril, os atletas acreanos transformaram o Ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho (RO), em um verdadeiro cenário de conquistas, encerrando a participação com um saldo impressionante de 19 medalhas.

O evento, que possui o selo de qualidade da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), foi um teste de fogo para a delegação, que enfrentou mais de 400 competidores vindos de 13 estados brasileiros.

Raio-X das Conquistas

A técnica e o preparo físico dos mesatenistas do estado garantiram vitórias em diversas frentes, desde as disputas por idade até as categorias Masters e o cobiçado Absoluto. O quadro final de medalhas reflete o equilíbrio e a força da equipe:

02 Medalhas de Ouro: O topo do pódio selado com técnica refinada.

06 Medalhas de Prata: Disputas acirradas que colocaram o Acre na elite nacional.

11 Medalhas de Bronze: Consistência e presença constante entre os melhores do país.

União que Gera Resultados

Para a Federação de Tênis de Mesa do Estado do Acre (FTMA), o sucesso em solo rondoniense não é fruto do acaso, mas sim de um ecossistema que envolve dedicação dos atletas e o suporte fundamental dos clubes AATM e AABB.

A FTMA parabenizou a “superação em cada set”, destacando que o trabalho estratégico de técnicos e dirigentes foi o diferencial para que o Acre brilhasse nas Duplas (Mistas, Femininas e Masculinas).

“Este excelente desempenho reafirma a força do Tênis de Mesa do Acre. Seguimos trabalhando para que o nosso estado continue brilhando nos pódios de todo o Brasil!”, celebrou a federação em nota de agradecimento.

Com o encerramento da Copa Brasil, a equipe retorna à capital acreana com a moral elevada e a certeza de que o estado hoje figura como uma das principais forças da modalidade na região Norte.