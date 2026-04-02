05/04/2026
ContilPop
Manoel Soares quebra o silêncio sobre relação com Patrícia Poeta: “Dificuldade de convivência”
Psiquiatra revela diagnóstico de transtorno bipolar de Pedro Henrique
Suposto novo amor de Ivete Sangalo é visto nos bastidores de turnê
Aos 61 anos, ator Tuca Andrada assume publicamente ser gay
Atriz Erika Januza justifica falta de figurantes em cena e gera polêmica
Conheça o filho de Patrícia Poeta que remixará Chico Buarque
Rapper 6ix9ine ganha autógrafo de Maduro durante sua prisão
Veja fotos dos personagens reais da nova série sobre Césio-137
Veja os detalhes do filho de Catra que assume legado do pai
Defesa de Hytalo Santos usa Lei Felca para pedir liberdade

Acre cria Dia de Combate ao Feminicídio no calendário oficial

Data entra no calendário oficial do estado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Dia De Combate Ao Feminicídio
📸 Foto Destaque: Foto: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura

O governo do Acre sancionou a lei que institui o Dia de Combate ao Feminicídio, que passa a integrar o calendário oficial de eventos do estado.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A medida foi publicada no Diário Oficial (DOE) desta quinta-feira (2) e estabelece que a data será lembrada anualmente em 13 de abril, em referência ao caso da servidora Sara Araújo de Lima.

De acordo com a legislação, a criação da data tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a violência contra a mulher, além de incentivar o debate público e fortalecer ações de prevenção.

LEIA TAMBÉM:

Advogado Jonathan Santiago será o chefe do gabinete de Mailza Assis

Estado cria auxílio de R$ 500 para aposentados e pensionistas em edição extra

Governo sanciona aumento e auxílio-alimentação vai a R$ 800 no Acre

A lei também prevê a realização de campanhas educativas, mobilizações sociais e atividades voltadas ao enfrentamento da violência de gênero, com participação de órgãos públicos e entidades da sociedade civil.

Além disso, o poder público poderá promover parcerias com instituições de ensino e organizações para ampliar o alcance das ações e fortalecer a rede de proteção às mulheres.

A iniciativa busca dar visibilidade ao tema e reforçar a importância de políticas públicas voltadas à proteção, acolhimento e garantia de direitos das vítimas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.