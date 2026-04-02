Acre cria Dia de Combate ao Feminicídio no calendário oficial

O governo do Acre sancionou a lei que institui o Dia de Combate ao Feminicídio, que passa a integrar o calendário oficial de eventos do estado.

A medida foi publicada no Diário Oficial (DOE) desta quinta-feira (2) e estabelece que a data será lembrada anualmente em 13 de abril, em referência ao caso da servidora Sara Araújo de Lima.

De acordo com a legislação, a criação da data tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a violência contra a mulher, além de incentivar o debate público e fortalecer ações de prevenção.

LEIA TAMBÉM:

A lei também prevê a realização de campanhas educativas, mobilizações sociais e atividades voltadas ao enfrentamento da violência de gênero, com participação de órgãos públicos e entidades da sociedade civil.

Além disso, o poder público poderá promover parcerias com instituições de ensino e organizações para ampliar o alcance das ações e fortalecer a rede de proteção às mulheres.

A iniciativa busca dar visibilidade ao tema e reforçar a importância de políticas públicas voltadas à proteção, acolhimento e garantia de direitos das vítimas.