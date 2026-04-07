Acre é destaque nacional ao atingir mais de 90% de vacinação contra brucelose

O aumento foi um crescimento significativo em relação aos 79% registrados no ano anterior

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O Acre foi destaque durante o Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária (Fonesa), realizado nesta semana em Brasília, ao apresentar resultados expressivos na cobertura vacinal contra a brucelose. Dados do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) mostra que o Acre registrou 94,2% da taxa de vacinação em 2025.

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O aumento foi um crescimento significativo em relação aos 79% registrados no ano anterior.

A campanha de vacinação é executada pelo Idaf e segue diretrizes do Ministério da Agricultura. A vacinação é obrigatória e tem como público-alvo fêmeas bovinas e bubalinas com idade entre três e oito meses, etapa essencial para o controle e erradicação da brucelose, doença que impacta diretamente a produção pecuária e a saúde pública.

“Esse resultado alcançado é fruto de todo um trabalho com divisão de metas e diretrizes, envolvendo o corpo técnico, que identificou a necessidade de aproximar o produtor rural por meio de capacitações e cursos de vacinação contra a brucelose bovina. Isso ampliou a mão de obra de vacinadores e, ao mesmo tempo, promoveu o engajamento de médicos-veterinários privados na execução do programa, aliado às ações de divulgação”, explica o coordenador do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose (PECEBT), Jean Carlos Torres, à Agência de Notícias do Acre.

Modernização

Desde 2021, o Idaf modernizou o sistema de controle da vacinação, permitindo a emissão digital de documentos, como a receita para aquisição da vacina B-19 e RB51, além da declaração online da vacinação por meio do Sistema de Defesa Agropecuária e Florestal (Sisdaf).