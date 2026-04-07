07/04/2026
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Acre é o 8º estado com mais trabalhadores com ensino superior no Brasil

Estado tem 22,9% da força de trabalho com nível superior completo e se destaca entre os mais bem colocados do país

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Envato Ensino Superior Universitario Estudante Widexl
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O Acre aparece entre os 10 estados brasileiros com maior proporção de trabalhadores com ensino superior completo. De acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados, do Centro de Lideranças Públicas (CLP), a unidade federativa ocupa a 8ª colocação nacional, com 22,9% da população de 14 anos ou mais, inserida na força de trabalho, com nível superior.

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O dado chama atenção em meio ao cenário nacional marcado por desafios na qualificação da mão de obra, considerada um dos principais entraves para o aumento da produtividade no país.

LEIA MAIS: Acre aparece entre os 10 melhores do país em qualificação de mão de obra

Entre os estados da região Norte, o Acre figura entre os melhores colocados, superando unidades como Amazonas (18,6%) e Pará (15%). O desempenho também coloca o estado à frente de parte significativa do Nordeste.

No ranking geral, o topo é liderado pelo Distrito Federal, com 38,4%, seguido por Rio de Janeiro (28,5%) e São Paulo (27,7%).

Qualificação ainda é desafio no Brasil

O indicador considera dados da PNAD Contínua e mede o percentual de trabalhadores com ensino superior completo, sendo um dos principais parâmetros para avaliar a qualidade do capital humano no país.

A qualificação da mão de obra está diretamente ligada à competitividade dos estados, influenciando produtividade, inovação e capacidade de atrair investimentos.

 

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