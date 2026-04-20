O Acre volta a marcar presença em uma das principais competições de artes marciais do país. Pelo segundo ano consecutivo, o estado terá representante na Copa Brasil de Muay Thai, que acontece entre os dias 24 e 26 de abril, durante o Arnold Sports Festival South America, considerado o maior evento multiesportivo da América do Sul. As disputas serão realizadas no Expo Center Norte, reunindo atletas de diversas regiões do Brasil.

Desta vez, quem assume a responsabilidade de representar o estado é Diógenes Castro dos Santos, de 30 anos, integrante do Centro de Treinamento Dom Oliver. Ele será o único atleta acreano na competição, carregando consigo não apenas a própria trajetória no esporte, mas também a visibilidade de um estado que, aos poucos, conquista espaço no cenário nacional das lutas.

A participação reitera a continuidade de um trabalho que vem ganhando reconhecimento fora do Acre. Em 2025, o estado já havia sido representado na mesma competição por Thauan Victor do Nascimento, professor da equipe Dom Oliver, que conquistou a medalha de prata e abriu caminho para novas oportunidades. Agora, é a vez de Diógenes estrear no torneio e tentar repetir, ou até superar, o desempenho do companheiro.

Com mais de três anos de dedicação ao Muay Thai, Diógenes construiu sua base nas artes de combate passando também pelo boxe e pelo kickboxing. A experiência em diferentes modalidades contribuiu para o desenvolvimento técnico do atleta, que chega à competição preparado para disputar na categoria amador até 60 quilos. A estreia em um evento desse porte representa um passo importante na carreira e um desafio diante de adversários de alto nível.

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Apesar de a Copa Brasil permitir inscrições abertas, a participação acreana ocorre por meio de convite. A equipe Dom Oliver foi selecionada pela Federação de Muay Thai Tradicional do Estado do Pará, responsável pela organização da competição, o que evidencia o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo grupo mesmo estando fora dos grandes centros esportivos.

A escolha de Diógenes como representante foi definida internamente pela equipe, que conta com quatro anos de atuação no estado. O atleta embarca para São Paulo acompanhado justamente por Thauan Victor, que além de ex-competidor da Copa Brasil, atua como treinador e soma mais de uma década de experiência no Muay Thai. Ele será o responsável pela preparação técnica e estratégica durante a competição.

O crescimento da equipe Dom Oliver chama atenção pela rapidez com que vem se consolidando. Em pouco tempo de treino, o centro de treinamento já conseguiu projetar atletas para competições nacionais e garantir convites consecutivos para eventos de grande porte. Esse reconhecimento reflete não apenas o desempenho esportivo, mas também a organização e o trabalho contínuo de formação de novos lutadores.

A participação na Copa Brasil também só foi possível graças ao apoio institucional. A viagem do atleta conta com suporte da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer do Estado do Acre, que viabilizou as passagens aéreas. O incentivo público tem sido fundamental para permitir que atletas locais ultrapassem as barreiras geográficas e tenham acesso a competições de alto nível.

Inserida na programação do Arnold Sports Festival South America, a Copa Brasil de Muay Thai integra o chamado “Fight Pavilion”, espaço dedicado exclusivamente às modalidades de combate. O ambiente reúne diferentes estilos de luta e atrai grande público, ampliando a visibilidade dos atletas e oferecendo oportunidades de projeção no cenário esportivo.

O Muay Thai, ou boxe tailandês, é uma arte marcial tailandesa milenar conhecida como a “arte das oito armas”. Ela utiliza punhos, cotovelos, joelhos e canelas para ataques e defesas. É um esporte de combate completo, focado em força, resistência e condicionamento físico, sendo amplamente praticado para autodefesa, alívio do estresse e perda de peso.