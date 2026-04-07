O processo é exclusivamente digital e o cadastro deve ser feito pelo portal oficial do governo

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A Secretaria de Estado de Administração (Sead) encerra, nesta quarta-feira (8), o leilão eletrônico de uma caminhonete Volkswagen Amarok CD 4×4, pertencente à frota da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC). Os interessados em adquirir o veículo têm até as 13h para registrar seus lances através do portal oficial do certame.

O leilão ocorre de forma totalmente digital, sendo necessário o cadastro prévio no site leiloes.ac.gov.br. Segundo a Sead, o automóvel está classificado como recuperável, o que possibilita ao comprador tanto a regularização para retorno à circulação quanto o aproveitamento de componentes para reposição de peças.

Procedimento Digital

Todo o fluxo do certame, desde o envio das ofertas até a emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para o pagamento, é realizado via internet. A gestão do leilão ressalta que, uma vez confirmado o lance no sistema, a legislação não permite a desistência, tornando a oferta uma obrigação legal de compra.

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Os intervalos entre os lances são fixos, seguindo as diretrizes estabelecidas no edital. O processo digital visa garantir maior transparência e acessibilidade para participantes de diferentes regiões do estado.

Atendimento e Dúvidas

Para quem necessita de esclarecimentos adicionais, a Comissão Permanente de Alienação de Bens Móveis da Sead mantém atendimento presencial em Rio Branco, na Rua do Aviário, nº 253, bairro Aviário, das 7h30 às 13h30. Também é disponibilizado o canal de comunicação via e-mail pelo endereço leilao.seplag@gmail.com.

A entrega do veículo ao arrematante ocorrerá após a compensação do pagamento e o cumprimento dos trâmites administrativos previstos na alienação de bens móveis do Estado.