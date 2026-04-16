Evento no Museu dos Povos Acreanos prepara o estado para a etapa nacional e discute as 169 metas da ONU para 2030

O Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco, será o palco da etapa estadual da 1ª Conferência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na próxima terça-feira (28). O evento, promovido pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), é um marco preparatório para a Conferência Nacional e visa consolidar a participação do Acre na construção de um novo modelo de desenvolvimento global.

Sob o tema “A Agenda 2030 no Brasil: Fortalecer a Democracia e Defender os Direitos Humanos”, o encontro busca alinhar as demandas locais às diretrizes da Organização das Nações Unidas (ONU). O debate gira em torno dos 17 objetivos globais estabelecidos em 2015, somados ao 18º objetivo adotado voluntariamente pelo Brasil, que foca na igualdade étnico-racial.

Construção Coletiva e Eixos Temáticos

A conferência funcionará como um espaço de diálogo multissetorial, abordando eixos que vão desde a governança participativa e inovação tecnológica até o combate às desigualdades e sustentabilidade ambiental. O objetivo é que as propostas elaboradas em solo acreano reflitam fielmente as necessidades e os desafios da Amazônia no cenário nacional.

Além das discussões programáticas, um momento decisivo do evento será a eleição da delegação oficial. Os escolhidos terão a missão de representar o Acre na etapa nacional, levando as vozes de diversos segmentos da sociedade para o fórum em Brasília.

Como Participar

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas via formulário eletrônico. O governo reforça que o evento é aberto a uma ampla gama de atores sociais: representantes do poder público, academia, setor privado, movimentos juvenis, lideranças territoriais e, especialmente, povos e comunidades tradicionais.

A participação ativa da comunidade é considerada essencial para garantir que o financiamento e a execução da Agenda 2030 cheguem de forma efetiva à ponta, promovendo a inclusão social e o fortalecimento das instituições democráticas no estado.