Acre reforça combate ao tráfico de pessoas em rodovias federais

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

A segurança nas rodovias federais do Acre ganhou um novo reforço estratégico com foco nos direitos humanos. Nesta terça-feira (7), novos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) participaram de uma imersão técnica voltada para o combate ao tráfico de pessoas e à erradicação do trabalho escravo. A capacitação, realizada no auditório da Sead, em Rio Branco, é fruto de uma aliança entre o governo estadual e a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

O treinamento é uma resposta direta à localização geográfica do Acre, cujas fronteiras são rotas frequentes de fluxos migratórios. Segundo a coordenação do evento, o objetivo é transformar a atuação policial em uma barreira eficaz contra grupos criminosos que se aproveitam de pessoas em busca de melhores condições de vida para praticar exploração e contrabando.

Olhar Técnico nas Estradas

Durante as atividades, os policiais foram treinados para ir além da fiscalização documental, desenvolvendo um olhar atento para identificar vítimas silenciosas de redes de tráfico. A estratégia inclui desde o acolhimento humanizado até o encaminhamento imediato para a rede de proteção do Estado.

Maria Daluz França, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), explicou que a união com a OIM permite entender as novas rotas de migração, criando respostas mais rápidas. Para os agentes que estão na “linha de frente” das estradas, esse conhecimento é essencial para interromper ciclos de violência e garantir que a justiça social prevaleça nas zonas de divisa.

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Compromisso com a Dignidade

Ao final do ciclo de aprendizado, as instituições reforçaram que a cooperação entre forças de segurança e organismos internacionais é o caminho para reduzir as vulnerabilidades sociais na região. A nova turma da PRF agora está habilitada a aplicar protocolos internacionais de proteção, fortalecendo a segurança pública sem perder o foco na dignidade humana.