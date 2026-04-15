Boletim da Scot Consultoria aponta que o estado apresenta um dos valores mais baixos do Brasil, contrastando com os R$ 360 praticados em SP

O mercado pecuário brasileiro foi surpreendido nesta semana por um recuo significativo nos preços praticados no extremo Norte do país. Segundo o boletim mais recente da Scot Consultoria, o Acre registrou a menor cotação de boi gordo no Brasil, com valores que operam bem abaixo dos centros de referência, como São Paulo.

Atualmente, o preço da arroba no Acre está fixado em R$ 298,50 à vista e R$ 302,00 para prazos de 30 dias. Quando aplicado o desconto do Funrural, o valor líquido recebido pelo produtor cai para R$ 294,00 (à vista) e R$ 297,50 (a prazo). Para efeito de comparação, o estado de São Paulo lidera o ranking nacional com a arroba cotada a R$ 360,50, enquanto Roraima apresenta valores próximos aos acreanos, com R$ 290,50 à vista.

Impacto no Mercado e Economia Local

Essa queda inesperada gera um efeito cascata no setor agropecuário. O diferencial de valores entre o Acre e o Sudeste cria um novo cenário nas negociações nacionais, afetando diretamente a rentabilidade dos produtores locais. Especialistas apontam que essa disparidade pode influenciar o fluxo de escoamento da produção e a dinâmica de preços nas gôndolas para o consumidor final, embora o foco imediato esteja na pressão sobre o setor produtivo.

Análise Especializada e Projeções

Analistas do setor observam com atenção essa mudança brusca. O recuo no Acre pode ser um indicativo de ajustes maiores no mercado nacional ou reflexo de questões logísticas e de demanda regional específicas.

As reações iniciais de especialistas indicam que os próximos meses serão de cautela. O mercado deve buscar um ponto de equilíbrio, e os produtores aguardam para entender se este novo patamar de preços será temporário ou se sinaliza uma tendência duradoura para o ciclo pecuário de 2026. A expectativa agora gira em torno de como o mercado nacional irá reagir a esse diferencial de preços tão acentuado entre as regiões.