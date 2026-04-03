05/04/2026
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Acre tem alerta para chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e risco de alagamentos

O alerta indica possibilidade de chuva com volume de até 30 milímetros por hora

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Acre terá tempo instável e chuvas pontuais nesta sexta-feira
📸 Foto Destaque: Juan Diaz/ContilNet
⏱️ 1 minuto de leitura
🔍 Fato Checado

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para Rio Branco e municípios do Vale do Acre. O aviso começou à 0h do dia 2 de abril e segue válido até a meia-noite desta sexta-feira, 3.

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Classificado como de “perigo potencial”, o alerta indica possibilidade de chuva com volume de até 30 milímetros por hora, acompanhada de ventos que podem alcançar até 60 km/h. Nessas condições, há risco de interrupção no fornecimento de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e incidência de descargas elétricas.

O INMET utiliza três níveis para classificar os avisos meteorológicos: amarelo, que indica perigo potencial, laranja, que representa situação de perigo, e vermelho, considerado de grande perigo.

De acordo com o instituto, o alerta atinge os seguintes municípios do Acre:
Rio Branco, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard, Sena Madureira, Xapuri e Porto Acre.

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Ocorrências relacionadas ao fornecimento de energia devem ser comunicadas à concessionária responsável pelo serviço na região.

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