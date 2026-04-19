19/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Acre tem o 2º metro quadrado mais caro do Brasil, aponta levantamento

Custo da construção no estado só fica atrás de Santa Catarina e supera grandes mercados como Rio de Janeiro e São Paulo

Por Anne Nascimento, ContilNet 19/04/2026 às 09:23
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Dados do Sinapi, em parceria com o IBGE, mostram que o estado ocupa o segundo lugar no ranking nacional do custo por metro quadrado. — Foto: Reprodução

Construir no Acre está entre as opções mais caras do país. Dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o estado ocupa o segundo lugar no ranking nacional do custo por metro quadrado, com média de R$ 2.196.

O valor coloca o Acre à frente de estados tradicionalmente mais caros, como Rio de Janeiro e São Paulo, e atrás apenas de Santa Catarina, que lidera com R$ 2.202 por metro quadrado.

Na prática, isso significa que construir ou reformar no estado exige um investimento maior em comparação com a maior parte do país — um reflexo de fatores como logística, custo de insumos e características do mercado local.

Na Região Norte, o Acre lidera com folga. Estados vizinhos como Rondônia (R$ 2.121) e Pará (R$ 2.010) aparecem logo atrás, enquanto Amazonas (R$ 1.943) e Tocantins (R$ 1.968) registram custos mais baixos.

Já em nível nacional, além de Santa Catarina e Acre, os maiores valores estão concentrados em Rondônia e no Rio de Janeiro, ambos acima de R$ 2.100 por metro quadrado. No outro extremo, estados do Nordeste apresentam os menores custos, com valores abaixo de R$ 1.800 em alguns casos.

O levantamento considera os preços médios da construção civil formal e serve como referência para obras públicas e privadas em todo o país.

 

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.