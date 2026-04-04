Acre terá sábado com alta probabilidade de chuvas fortes, aponta Davi Friale

📸 Foto Destaque: Juan Vicent Diaz/ContilNet

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O sábado (4) será marcado por tempo instável em todo o Acre, com presença de sol, muitas nuvens e chuvas a qualquer hora, segundo previsão do pesquisador climático Davi Friale, no site O Tempo Aqui. Em algumas áreas, as precipitações podem ser intensas, com alta probabilidade de chuvas fortes e média chance de temporais.

De acordo com a previsão, o cenário se repete tanto no leste e sul – que incluem regiões como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira – quanto no centro e oeste do estado, como Cruzeiro do Sul e Tarauacá. A umidade relativa do ar permanece elevada, variando entre 65% e 75% durante a tarde e chegando a até 100% nas primeiras horas do dia.

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Os ventos devem ser fracos a calmos, com rajadas moderadas em algumas áreas, principalmente vindos do sudeste, sem previsão significativa de ventanias perigosas.

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