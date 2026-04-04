05/04/2026
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Acre terá sábado com alta probabilidade de chuvas fortes, aponta Davi Friale

Previsão indica sol entre nuvens e pancadas a qualquer hora do dia; temperaturas variam entre 21ºC e 31ºC

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Acre terá tempo instável e chuvas pontuais nesta sexta-feira
📸 Foto Destaque: Juan Vicent Diaz/ContilNet
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

O sábado (4) será marcado por tempo instável em todo o Acre, com presença de sol, muitas nuvens e chuvas a qualquer hora, segundo previsão do pesquisador climático Davi Friale, no site O Tempo Aqui. Em algumas áreas, as precipitações podem ser intensas, com alta probabilidade de chuvas fortes e média chance de temporais.

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De acordo com a previsão, o cenário se repete tanto no leste e sul – que incluem regiões como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira – quanto no centro e oeste do estado, como Cruzeiro do Sul e Tarauacá. A umidade relativa do ar permanece elevada, variando entre 65% e 75% durante a tarde e chegando a até 100% nas primeiras horas do dia.

LEIA TAMBÉM: Acre tem alerta para chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e risco de alagamentos

Os ventos devem ser fracos a calmos, com rajadas moderadas em algumas áreas, principalmente vindos do sudeste, sem previsão significativa de ventanias perigosas.

Temperaturas nas principais regiões:

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 26 e 28ºC;
  • Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 26 e 28ºC;
  • Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 26 e 28ºC;
  • Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, com mínimas entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 26 e 28ºC;
  • Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 22ºC e 24ºC, e máximas, entre 27 e 29ºC;
  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;
  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC.

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