Acre terá tempo instável e chuvas pontuais nesta sexta-feira

📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet

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A sexta-feira, 3 de abril, será marcada por tempo instável e alta probabilidade de chuvas em diversas regiões do Acre. De acordo com a previsão do meteorologista Davi Friale, o estado deve registrar sol entre nuvens e pancadas de chuva que, embora passageiras, podem ser fortes em áreas isoladas. O fenômeno também deve ser observado nos estados do Amazonas, Rondônia e em países vizinhos, como Bolívia e Peru.

Leste e Sul do Estado

Para as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, Friale aponta que as chuvas pontuais podem ocorrer a qualquer hora do dia. A probabilidade de chuvas intensas é considerada alta, enquanto o risco de temporais severos permanece baixo. A umidade relativa do ar mínima deve oscilar entre 70% e 80% durante a tarde, atingindo a marca de 100% nas primeiras horas da manhã.

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Centro e Oeste

Nas regiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a previsão do meteorologista indica um cenário similar, com chuvas que podem ganhar intensidade em pontos específicos. Os ventos devem soprar de forma fraca e calma, predominantemente da direção sudeste.

Temperaturas por Município (Davi Friale):

Rio Branco, Senador Guiomard e Bujari: Mínimas de 20ºC a 22ºC; Máximas de 26ºC a 28ºC.

Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri: Mínimas de 20ºC a 22ºC; Máximas de 26ºC a 28ºC.

Sena Madureira e Santa Rosa do Purus: Mínimas de 21ºC a 23ºC; Máximas de 27ºC a 29ºC.

Tarauacá e Feijó: Mínimas de 22ºC a 24ºC; Máximas de 29ºC a 31ºC.

Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima: Mínimas de 22ºC a 24ºC; Máximas de 28ºC a 30ºC.

Marechal Thaumaturgo e Jordão: Mínimas de 22ºC a 24ºC; Máximas de 29ºC a 31ºC.

Segundo o especialista, a sensação térmica deve ser de abafamento devido à alta umidade, característica comum para este período do ano na região amazônica.