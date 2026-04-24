Acreano retorna da guerra na Ucrânia e emociona mãe em reencontro

Militar retornou a Rodrigues Alves após atuar em zona de conflito e surpreendeu a família com chegada sem aviso

O retorno de um acreano que esteve na guerra entre Ucrânia e Rússia transformou um dia comum em um momento de forte emoção no interior do Acre. O jovem, natural de Rodrigues Alves, voltou para casa na última quarta-feira (23) e surpreendeu a mãe com uma chegada inesperada, registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais.

Vestido com uniforme militar, ele entra na residência carregando flores e é recebido com surpresa e emoção pela família. A reação da mãe, sem saber da chegada, marcou o reencontro após o período em que o filho esteve em área de conflito.

Da decisão difícil ao campo de batalha

O acreano atuou como sargento no Exército Ucraniano durante o conflito no leste europeu. Segundo ele, a decisão de deixar o Brasil para integrar as forças no exterior não foi simples.

A escolha envolveu, ao mesmo tempo, o desejo de ajudar e a busca por um propósito pessoal. A notícia da ida para a guerra gerou preocupação na família, que acompanhou à distância o período em que ele esteve fora do país.

Retorno breve e clima de emoção

Apesar do reencontro, a permanência no Acre deve ser curta. O militar afirmou que pretende retornar à região onde ocorre o conflito.

O vídeo do momento em que ele chega em casa rapidamente ganhou repercussão, principalmente pelo contraste entre a experiência vivida na guerra e a cena simples do reencontro familiar.

A história chamou atenção de moradores da região e internautas, que destacaram a coragem do acreano e a emoção do retorno após um período marcado por risco e distância.

Com informações Juruá 4 Horas