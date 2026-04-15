Mailza destacou o legado de sete anos de gestão de Cameli e afirmou que conta com ele em um eventual mandato de senador

O julgamento do ex-governador do Acre, Gladson Camelí, está na pauta do Superior Tribunal de Justiça nesta quarta-feira (15), em um processo ligado à Operação Ptolomeu.

Durante agenda pública realizada pela manhã, a governadora Mailza Assis comentou o caso e afirmou confiar na condução da Justiça.

Segundo ela, este não é o momento de antecipar julgamentos sobre o resultado.

“Eu acredito na Justiça. Não é momento de a gente julgar procedimento futuro. Vamos esperar esse julgamento. Espero muito que ele seja absolvido e que nada aconteça”, disse.

Mailza relembrou ainda o legado do ex-governador a frente do Executivo Estadual e disse contar com ele em um próximo mandato.

“Nós temos um governador que prestou o seu trabalho e se dedicou ao nosso estado durante sete anos e tem uma longa política pela frente. Eu quero muito contar com seu mandato de senador para ajudar o Acre”, declarou.

Veja o vídeo: