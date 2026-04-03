Acusado de executar fazendeiro e incendiar propriedade é capturado

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O foragido da Justiça identificado como Kenas de Carvalho Ferreira, de 43 anos, foi preso no início da tarde desta Sexta-Feira Santa, no km 80 da rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do Patrulhamento Rural, a guarnição recebeu uma denúncia indicando que Kenas estaria deixando a localidade onde havia trocado tiros com policiais anteriormente e se escondido em uma área de mata. Ainda de acordo com a denúncia, ele teria passado pelo km 100 em uma motocicleta modelo Mottu, de cor preta, acompanhado da esposa, com a intenção de fugir para outro município.

De posse das informações, os policiais iniciaram diligências ao longo da rodovia. No km 80, o casal foi avistado, momento em que foi dada ordem de parada. No entanto, o suspeito desobedeceu e tentou fugir com a mulher na garupa. Após um rápido acompanhamento, a equipe conseguiu interceptá-lo e efetuar a prisão. A motocicleta foi apreendida e colocada na carroceria da viatura. A esposa do acusado foi ouvida e liberada.

Kenas já havia conseguido escapar de uma operação policial realizada na manhã do dia 31 de março, na região do km 160 da Transacreana, nas proximidades do Rio Iaco, em uma propriedade rural próxima ao Seringal Oriente. Na ocasião, dois irmãos dele foram presos.

Durante essa ação, Elvis de Carvalho Ferreira, de 44 anos, foi detido em cumprimento a mandado de prisão por homicídio, enquanto Eliandro de Carvalho Ferreira, de 47 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Kenas conseguiu fugir após trocar tiros com os agentes, escondendo-se na mata.

De acordo com a polícia, Kenas e Elvis são acusados de envolvimento direto no assassinato do fazendeiro João Paulino da Silva Sobrinho, conhecido como “João Sucuri”. O crime ocorreu na manhã do dia 29 de abril de 2025, quando a vítima foi morta a tiros durante uma emboscada. Após o homicídio, os criminosos ainda incendiaram o veículo e a residência do fazendeiro.

A operação que resultou nas prisões foi fruto de um trabalho integrado entre o setor de Inteligência da Polícia Civil de Rondônia e policiais militares do 1º Batalhão do Acre, com apoio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

Devido ao difícil acesso à região, as equipes utilizaram quadriciclos para chegar até a propriedade rural, onde realizaram o cerco em duas residências. Durante a ação, além das prisões, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm com três munições intactas, duas espingardas calibre 12 e uma arma calibre .22.

Após a prisão, Kenas foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça. Seus irmãos, Elvis e Eliandro, também seguem presos.

Entenda o caso

Após meses de investigação, a Polícia Civil de Rondônia elucidou o assassinato do fazendeiro João Paulino da Silva Sobrinho, o “João Sucuri”, morto em uma emboscada na região de Extrema e Nova Califórnia, no dia 29 de abril de 2025.

Segundo as investigações, a vítima e um vaqueiro foram surpreendidos por um grupo de cinco a seis homens armados e encapuzados. O funcionário conseguiu fugir, mesmo ferido, mas o fazendeiro foi atingido por disparos e morreu no local.

Após o crime, os criminosos invadiram a sede da fazenda, fizeram familiares reféns — entre eles mulheres, crianças e um bebê — e incendiaram veículos e a propriedade.

As apurações apontam que os executores foram contratados no Acre e teriam ligação com uma facção criminosa. A principal linha de investigação indica que o crime teria sido motivado por vingança.

O fazendeiro Nilson Pereira dos Santos, vizinho da vítima, foi preso e apontado como mandante do homicídio. Já Auricleia Souza Ferreira, conhecida como “Theinha”, também está presa preventivamente, suspeita de participação direta no planejamento do crime.