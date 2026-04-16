Policiais da ROTAM ALFA observaram o momento em que o jovem entregava drogas a um ciclista em área de patrulhamento a pé

Um adolescente foi apreendido pela equipe ROTAM ALFA na tarde desta quarta-feira (15), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em um beco localizado no bairro Universitário, em Rio Branco.

A ação ocorreu durante uma incursão a pé realizada pelos policiais em uma área já conhecida pela intensa movimentação relacionada ao comércio de entorpecentes. Durante o patrulhamento, os militares observaram o momento em que o menor, sentado em uma cadeira, entregava um objeto a outro indivíduo, levantando suspeitas de atividade ilícita.

Ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito ainda tentou disfarçar a ação, mas foi abordado. Na verificação, os policiais identificaram que o material havia sido retirado de um pote branco, onde foram encontradas porções de substâncias aparentando ser cocaína e maconha.

Durante a revista, os militares também localizaram um estojo de óculos contendo R$ 79 em dinheiro, quantia que, conforme a polícia, pode estar relacionada à venda dos entorpecentes. O homem que estaria comprando a droga conseguiu fugir do local em uma bicicleta e não foi alcançado.

Diante da situação, o adolescente recebeu voz de apreensão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.