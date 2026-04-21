21/04/2026
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Adolescente de 13 anos denuncia abusos e padrasto é investigado

O caso segue sob investigação das autoridades competentes

Por José Halif, ContilNet 21/04/2026 às 10:21
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Adolescente de 13 anos denuncia abusos e padrasto é investigado
Caso aconteceu está sob investigação/Foto: Ilustrativa

Um caso grave de violência contra menor está sendo investigado no município de Porto Walter, no Vale do Juruá. A ocorrência envolve um homem de 31 anos, suspeito de abusar da própria enteada, uma adolescente de 13 anos.

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De acordo com o subcomandante da Polícia Militar na região, Thales Campos, a equipe foi acionada após a jovem sair da residência onde vivia com a família. Após buscas em uma área de difícil acesso, os policiais conseguiram localizar a adolescente.

Em relato às autoridades, a vítima informou que vinha sofrendo comportamentos abusivos desde a infância. Diante da gravidade das informações, o caso foi registrado como suspeita de estupro de vulnerável e encaminhado para investigação.

A Polícia Militar conduziu os envolvidos à delegacia para os procedimentos legais e acionou o Conselho Tutelar, que passou a acompanhar o caso. Medidas de proteção à adolescente foram adotadas conforme prevê a legislação.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

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