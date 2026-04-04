05/04/2026
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Adolescente de 14 anos é morto após tortura; mãe diz que foi influenciado por amigos

De acordo com parentes, Ronaldo e outros dois adolescentes foram até a região para encontrar uma jovem.

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📸 Foto Destaque: Reprodução/Redes sociais
⏱️ 2 minutos de leitura

A dor de uma mãe e a violência que atinge jovens nas periferias do Rio marcam o caso de Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos, encontrado morto após ter sido sequestrado e torturado por traficantes. Desaparecido desde o último domingo, o adolescente teria ido até uma comunidade em Vargem Pequena acompanhado de amigos — decisão que, segundo a família, acabou sendo fatal. As informações são do Extra.

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“Ele era inocente, não tinha envolvimento com nada de errado. Ele só foi pela cabeça de amigos”, afirmou a mãe, Monique Andrade, em vídeo publicado nas redes sociais, onde também cobrou justiça e classificou o crime como uma “covardia”.

De acordo com parentes, Ronaldo e outros dois adolescentes foram até a região para encontrar uma jovem. No local, após uma confusão com moradores, os três foram abordados por criminosos armados, colocados em motocicletas e levados de volta à comunidade. Eles teriam sido amarrados e torturados em um terreno abandonado. Dois dos jovens foram liberados, mas Ronaldo permaneceu sob poder do grupo.

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O corpo foi encontrado na Estrada do Gabinal, em Jacarepaguá, dois dias após o desaparecimento. O caso, inicialmente registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros, foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital, que segue com as investigações.

O sepultamento está marcado para esta sexta-feira, às 16h, no Cemitério Jardim da Saudade. A morte do adolescente gerou comoção entre familiares, colegas e professores. A escola onde estudava e a equipe de muay thai da qual fazia parte divulgaram notas destacando o perfil alegre e a convivência marcante do jovem.

Com informações do Extra

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