Adolescente indígena sobrevive 11 dias perdido na floresta e relata experiência no Acre

📸 Foto: Ascom

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O adolescente indígena Davi Kaxinawá emocionou ao relatar como conseguiu sobreviver após passar 11 dias perdido na floresta, na zona rural de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre.

Segundo o jovem, tudo começou quando saiu sozinho para caçar. Durante o percurso, ele decidiu mudar de direção, o que acabou fazendo com que se perdesse na mata.

Durante os dias isolado, Davi utilizou conhecimentos tradicionais da floresta para sobreviver. Ele contou que se alimentou de frutas como ingá e coco, além de beber água encontrada na própria mata. “Comia fruta da mata e dormia na floresta”, relatou.

Apesar da situação extrema, o adolescente afirmou que conseguiu manter a calma. “Fiquei tranquilo, só andando. Me preocupei um pouco, mas passou”, disse.

A estratégia para reencontrar o caminho foi guiada pelos sons da floresta. Davi contou que ouviu o barulho de uma motosserra e, posteriormente, fogos de artifício, o que o ajudou a se orientar até encontrar uma aldeia.

Após o resgate, ele afirmou estar se recuperando. “Estou bem, mas ainda estou fraco e cansado”, concluiu.

O caso chamou atenção pela resistência do jovem e pelo conhecimento da floresta, fundamentais para sua sobrevivência em meio às dificuldades da região amazônica.