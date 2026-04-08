08/04/2026
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Adolescente invade escola e fere 5 crianças com canivete

Adolescente feriu 5 crianças em escola de Ituiutaba; ele foi apreendido

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A tranquilidade do bairro Ipiranga, em Ituiutaba (MG), foi interrompida por um ato de violência na manhã desta quarta-feira (08/04). Por volta das 7h, um jovem de 16 anos conseguiu acessar as dependências da Escola Estadual Rotary portando um canivete, vindo a atingir cinco crianças que estavam no local para o início das aulas.
PMMG
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A tranquilidade do bairro Ipiranga, em Ituiutaba (MG), foi interrompida por um ato de violência na manhã desta quarta-feira (08/04). Por volta das 7h, um jovem de 16 anos conseguiu acessar as dependências da Escola Estadual Rotary portando um canivete, vindo a atingir cinco crianças que estavam no local para o início das aulas.

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Atendimento e Estado das Vítimas

As vítimas, com idades entre 9 e 11 anos, foram prontamente socorridas. Segundo informações oficiais da prefeitura e da Polícia Militar:

  • Gravidade: Todos os ferimentos foram considerados leves.

  • Prognóstico: Nenhuma das crianças corre risco de morte.

  • Apoio: Equipes médicas e psicológicas foram mobilizadas pela administração municipal para prestar suporte imediato aos alunos e seus familiares.

Com informações do Metrópoles.

Ação Policial e Investigação

O autor do ataque foi contido ainda no interior da escola por funcionários e militares, sendo encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. Até o momento, a motivação do crime permanece desconhecida, e o adolescente passará por avaliações para determinar o que teria desencadeado o comportamento violento.

“Minha solidariedade a cada uma das famílias envolvidas e a toda a comunidade escolar. Ituiutaba está com vocês”, declarou a prefeita Leandra Guedes em suas redes sociais, garantindo que toda a estrutura municipal está à disposição das vítimas.

Debate sobre Segurança Escolar em 2026

O caso em Ituiutaba ocorre em um momento de reforço nos protocolos de segurança nas escolas mineiras. A Secretaria de Estado de Educação deve acompanhar o desdobramento das investigações para avaliar se houve falhas no controle de acesso à unidade e se novas medidas de monitoramento serão implementadas na região do Triângulo Mineiro.

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