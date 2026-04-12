Equipes do BOPE, GIRO e FICCO utilizaram inteligência policial para localizar advogado em veículo de transporte por aplicativo

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Uma operação integrada das forças de segurança resultou na prisão de um advogado suspeito de transportar entorpecente nas imediações do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, na tarde deste domingo (12). O homem foi identificado apenas pelas iniciais A.G.A.P. de 47 anos.

A ação foi desencadeada após denúncias anônimas indicarem que um profissional da advocacia estaria tentando acessar a unidade prisional com drogas. Com base nas informações, equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio da Companhia GIRO, atuaram em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AC) e setores de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Penal.

Após o levantamento de dados, os agentes conseguiram identificar as características do suspeito e do veículo utilizado, o que possibilitou a montagem de um ponto estratégico de abordagem na Alameda Sabiá, no bairro Distrito Industrial, região próxima ao presídio.

Durante a operação, os policiais localizaram um veículo modelo VW Gol, que fazia transporte por aplicativo, com um passageiro que correspondia às informações repassadas. Ainda segundo a polícia, o condutor não obedeceu de imediato à ordem de parada, sendo necessário o uso de sinais sonoros e comandos verbais para que o veículo fosse interceptado alguns metros à frente.

Na revista pessoal e na vistoria do automóvel, foram encontradas duas porções de substância análoga a skank, totalizando cerca de meio quilo. Parte da droga estava escondida junto ao corpo do suspeito, enquanto o restante foi localizado no interior de uma bolsa de uso pessoal.

Diante do flagrante, A.G.A.P. foi conduzido à sede da Polícia Federal, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.