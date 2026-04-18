Criminosos simulam plataforma do governo em mensagens de WhatsApp, inventam bloqueio de CPF e induzem vítimas a pagar taxas via Pix

Um novo golpe digital tem explorado a confiança dos brasileiros no sistema gov.br para enganar vítimas com mensagens alarmantes sobre supostas irregularidades no CPF. A fraude começa no WhatsApp, onde criminosos enviam notificações com nome completo e número de documento da pessoa, criando a sensação de autenticidade e urgência para pressionar o pagamento de falsas taxas.

De acordo com alerta da Polícia Militar de Goiás, os golpistas simulam um atendimento oficial e direcionam a vítima para um site que reproduz o visual do portal gov.br. No ambiente falso, a pessoa é informada de que há uma pendência urgente e, para “regularizar a situação”, deve clicar em um botão que leva a um chat fraudulento. Ali, um suposto atendente se apresenta como servidor público e conduz toda a abordagem.

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A estratégia é cuidadosamente montada para gerar medo. As mensagens afirmam que o CPF foi bloqueado e que contas bancárias também podem ser afetadas, levando muitas pessoas a agirem por impulso. Em seguida, é gerado um QR Code para pagamento via Pix, geralmente com valores baixos, justamente para reduzir a desconfiança da vítima.

A polícia alerta que o governo federal não realiza cobranças por WhatsApp nem envia links ou códigos de pagamento por aplicativos de mensagens. O objetivo dos criminosos é explorar a pressa e o pânico para obter dinheiro e dados pessoais antes que a vítima perceba a fraude.

Com informações do Metrópoles