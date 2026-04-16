Boletim informa que até o momento “não foram registrados Casos Graves e óbitos

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) divulgou nesta quinta-feira (6) o boletim epidemiológico que aponta uma redução de quase 90% dos casos de Dengue no estado do Acre, no ano de 2026 em relação a 2025.

Conforme o boletim epidemiológico, em 2025, na mesma semana foram notificados 6.161 casos, sendo 5.624 confirmados, o que evidenciava uma elevada taxa de confirmação e intensa circulação viral

No entanto, até o momento foram registrados 1.171 casos prováveis de dengue, sendo 689 confirmados, o que comparado a 2025 reflete em uma redução de 81% no número de casos prováveis neste ano corrente.

“492 casos (72%) foram confirmados por critério laboratorial, evidenciando a relevância dos exames diagnósticos para a confirmação da infecção. Por outro lado, 196 casos (28%) foram confirmados pelo critério clínico-epidemiológico”, diz boletim.

“O comportamento da dengue nesses primeiros dias do ano, subsidiam o monitoramento contínuo do cenário epidemiológico, orientando a adoção de medidas oportunas de vigilância, prevenção e controle em âmbito estadual e municipal”, acrescentou a pasta.