O plano habitacional inclui, ainda, a construção de 250 moradias de alvenaria no Rosa Linda

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A Prefeitura de Rio Branco intensificou, neste sábado (11), o acompanhamento das obras do programa habitacional “Mil e Uma Dignidades”, que prevê a construção de moradias para famílias em situação de vulnerabilidade social. A vistoria foi realizada pelo prefeito Alysson Bestene, ao lado do secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira.

No bairro Santo Afonso, onde as obras estão mais avançadas, a previsão é entregar cerca de 110 casas até julho deste ano. As residências são construídas com madeira sustentável e destinadas a famílias que vivem em áreas de risco ou sem moradia adequada.

Durante a visita, a equipe constatou o andamento dos trabalhos: 62 casas já estão erguidas, outras 28 estão com a base pronta para receber a estrutura, e mais 20 ainda serão iniciadas. A meta é acelerar o ritmo para cumprir o prazo de entrega.

Segundo o prefeito Alysson Bestene, o projeto representa a continuidade de uma política habitacional iniciada na gestão anterior e tem como objetivo garantir melhores condições de vida à população. Ele destacou que a iniciativa busca oferecer mais dignidade às famílias beneficiadas.

“É um sonho que começou com nosso querido amigo Bocalom e está se tornando realidade graças ao nosso trabalho”, disse o prefeito.

Entregas

O secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, afirmou que essa é apenas a primeira etapa do programa. Ele adiantou que novas unidades também estão previstas para o bairro Rosa Linda, ampliando o alcance da ação na capital.

“São mais 100 casas que, estourando, até julho, o nosso prefeito vai estar entregando essas residências do bairro Santo Afonso. Essa foi uma obra iniciada pelo Bocalom, e essa com certeza é só a primeira fase”, afirmou.

Além das casas no Santo Afonso, o plano habitacional inclui a construção de 250 moradias de alvenaria no Rosa Linda e mais de 440 apartamentos em outras regiões da cidade. Ao todo, a previsão é que mais de duas mil unidades sejam entregues, beneficiando cerca de duas mil famílias.