05/04/2026
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Alysson Bestene inicia gestão com visita à Feira do Peixe em Rio Branco

Após assumir o cargo na quinta-feira, novo gestor iniciou a agenda pública nesta sexta-feira com visita ao Ceasa

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📸 Foto Destaque: Reprodução/Redes Sociais
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Rio Branco tem um novo prefeito e ele já começou a rotina de compromissos oficiais. Após tomar posse na quinta-feira (2), Alysson cumpriu, nesta sexta-feira (3), feriado de sexta-feira santa, a primeira agenda pública à frente da Prefeitura de Rio Branco.

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O prefeito esteve na feira do peixe do Ceasa, um dos pontos mais movimentados da capital durante o período religioso, e aproveitou para conversar com comerciantes e consumidores que faziam compras no local.

ENTENDA: “Servir bem será a palavra que vai guiar a nossa gestão”, afirma Alysson Bestene

Durante a visita, Alysson também gravou uma mensagem à população. “Olá pessoal, tô aqui na Feira do Peixe, também vou comprar meu peixe, ó. Valeu, bom dia. Feliz sexta-feira santa, uma sexta-feira santa abençoada pra todos nós, pra nossas famílias, pras famílias de Rio Branco”, disse.

A presença do prefeito na feira marca o início das atividades públicas da nova gestão, logo após a posse, em um dos períodos de maior movimentação no comércio local.

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