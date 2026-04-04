05/04/2026
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Alysson decide se afastar do PP para apoiar Bocalom na disputa ao governo

Anúncio ocorre em um cenário onde o seu partido já possui a governadora Mailza Assis como pré-candidata

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📸 Foto Destaque: Juan Vicent Diaz/ContilNet
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O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, confirmou que irá solicitar o seu afastamento do Progressistas para integrar o projeto político de Tião Bocalom (PSDB) na disputa pelo governo em 2026.

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O anúncio ocorre em um cenário onde o seu partido já possui a governadora Mailza Assis como pré-candidata natural à reeleição.

Bestene reforçou que, embora faça parte da sigla e não pretenda se desfiliar no momento, sua decisão é baseada na convicção de que o projeto liderado por Bocalom representa a melhor alternativa para o futuro do Acre.

LEIA TAMBÉM: Alysson promete seguir princípios cristãos e legado de Bocalom

“Eu já tenho dito, faço parte do Progressistas, a princípio não pretendo sair, vou pedir um afastamento porque entendo, dentro do projeto do nosso pré-candidato Tião Bocalom, a gente vai seguir dentro desse projeto, sabendo que é o melhor para o Estado.”

O prefeito deixou em aberto o diálogo com a legenda. Segundo ele, haverá um período adequado para tratar dessas questões com o Progressistas, mas, por ora, seu compromisso está firmado com a continuidade do modelo de gestão que defende ao lado de Bocalom.

“E com o Progressistas a gente vai poder, no momento certo, conversar”, concluiu.

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