16/04/2026
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Após enxurrada em 15 bairros, Alysson decreta situação de emergência

Prefeitura planeja obras de drenagem e canalização de córregos, além de parcerias para remoção de construções em áreas de preservação

Por Maria Fernanda Arival, ContilnNEet 16/04/2026
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Após enxurrada em 15 bairros, Alysson decreta situação de emergência
Prefeito Alysson Bestene anuncia decreto de emergência para 15 bairros de Rio Branco/ Foto: ContilNet

Após as chuvas dessa semana, o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, anunciou o Decreto de Situação de Emergência na Baixada da Sobral, na manhã desta quinta-feira (16).

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Na quarta-feira, a Defesa Civil Municipal informou que a chuva, que durou três horas, registrou mais de 50 mm de volume de precipitação.

“Hoje a gente está decretando essa situação de emergência em 15 bairros por conta das enxurradas que afetou várias famílias ali na região da Baixada da Sobral. Nós já estamos colocando toda a equipe aqui, que está composta hoje, em atenção, em alerta, e também a disposição para assistir e atender todas aquelas famílias na região da baixada, que remete a todas essas áreas, desde a coleta de lixo, da infraestrutura, da drenagem do córrego, na questão da limpeza dos esgotos, consequentemente, da toda a parte assistencial que a gente está se propondo, desde as primeiras horas, o acontecido das enxurradas, através da Secretaria de Assistência, acompanhada junto com a Defesa Civil”, disse.

Após enxurrada em 15 bairros, Alysson decreta situação de emergência

Moradores da Baixada da Sobral contabilizam prejuízos após enxurrada de 50 mm/ Foto: ContilNet

Alysson explicou também que a Prefeitura tem dado assistência às famílias cestas básicas, kits de limpeza, e fazendo o cadastramento das famílias. “Nesse momento de dor para as famílias que perderam seus utensílios domésticos, alimentação, e a gente está buscando dar toda a atenção necessária para essas famílias”, disse.

O vereador de Rio Branco, Felipe Tchê, destacou que a Prefeitura tem dado resposta imediata sobre a situação das enxurradas.

“Toda a equipe da prefeitura que não me mediu esforço para estar no bairro Placido de Castro. Eu falei sobre o papel humano e humanitário da atitude da primeira-dama em estar próximo das famílias. Esse benefício que o senhor anuncia hoje vai ao encontro de tudo aquilo que a sua gestão, a gestão Alysson Bestene, imprime no DNA da política aqui do nosso município e de tudo aquilo que essas pessoas que hoje residem naquele local podem esperar. Como foi dito pelo prefeito, o benefício está sendo instaurado, e aquelas famílias, elas urgem em ter uma resposta da prefeitura e nada mais justo, prefeito, e nada mais humano do que o senhor fazer isso rapidamente, dando resposta para aqueles que tanto precisam recomeçar suas vidas muitas vezes”, disse.

Após enxurrada em 15 bairros, Alysson decreta situação de emergência

Equipes da prefeitura realizam limpeza de bueiros e córregos na região atingida/ Foto: COntilNet

O prefeito disse, ainda, que a Prefeitura realizou um diagnóstico sobre a compota da ETA e não tem afetado diretamente o córrego. “A gente está buscando soluções a curto prazo, mas também soluções que vão levar a médio a longo prazo de aporte financeiro maior, onde a gente sabe que vai precisar de apoio da bancada federal, parceria com o governo do Estado, porque a infraestrutura, uma vez buscando soluções onde nós temos ocupações irregulares naquele local, que também o Ministério Público já tem um levantamento de casas e estabelecimentos comerciais, inclusive, que estão em cima de área de APP, e a gente sabe que não é do dia para a noite que a gente vai resolver, ter soluções para remoção, inclusive, desses locais, para que a gente possa colocar a infraestrutura do ponto de vista de canalizar ali o córrego, dar uma melhor condição para a baixada como um todo”, disse.

Auxílio financeiro

O Benefício Emergencial Municipal, o BEN, é um aporte financeiro que a Prefeitura vai dar para as famílias que foram atingidas pela enxurrada.

Após enxurrada em 15 bairros, Alysson decreta situação de emergência

Novo auxílio financeiro (BEN) ajudará famílias a reporem móveis e alimentos perdidos/ Foot: ContilNet

“A gente vai estipular o valor. A equipe está tratando disso. Eu determinei, através da Secretaria de Finanças, junto com a SASDH, que esse auxílio emergencial para as famílias, essa pecúnia financeira, vai ajudar essas famílias a recomeçar a área que perderam seus utensílios, perderam a alimentação, para ajudar nesse período”, disse.

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