Após as chuvas dessa semana, o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, anunciou o Decreto de Situação de Emergência na Baixada da Sobral, na manhã desta quinta-feira (16).

Na quarta-feira, a Defesa Civil Municipal informou que a chuva, que durou três horas, registrou mais de 50 mm de volume de precipitação.

“Hoje a gente está decretando essa situação de emergência em 15 bairros por conta das enxurradas que afetou várias famílias ali na região da Baixada da Sobral. Nós já estamos colocando toda a equipe aqui, que está composta hoje, em atenção, em alerta, e também a disposição para assistir e atender todas aquelas famílias na região da baixada, que remete a todas essas áreas, desde a coleta de lixo, da infraestrutura, da drenagem do córrego, na questão da limpeza dos esgotos, consequentemente, da toda a parte assistencial que a gente está se propondo, desde as primeiras horas, o acontecido das enxurradas, através da Secretaria de Assistência, acompanhada junto com a Defesa Civil”, disse.

Alysson explicou também que a Prefeitura tem dado assistência às famílias cestas básicas, kits de limpeza, e fazendo o cadastramento das famílias. “Nesse momento de dor para as famílias que perderam seus utensílios domésticos, alimentação, e a gente está buscando dar toda a atenção necessária para essas famílias”, disse.

O vereador de Rio Branco, Felipe Tchê, destacou que a Prefeitura tem dado resposta imediata sobre a situação das enxurradas.

“Toda a equipe da prefeitura que não me mediu esforço para estar no bairro Placido de Castro. Eu falei sobre o papel humano e humanitário da atitude da primeira-dama em estar próximo das famílias. Esse benefício que o senhor anuncia hoje vai ao encontro de tudo aquilo que a sua gestão, a gestão Alysson Bestene, imprime no DNA da política aqui do nosso município e de tudo aquilo que essas pessoas que hoje residem naquele local podem esperar. Como foi dito pelo prefeito, o benefício está sendo instaurado, e aquelas famílias, elas urgem em ter uma resposta da prefeitura e nada mais justo, prefeito, e nada mais humano do que o senhor fazer isso rapidamente, dando resposta para aqueles que tanto precisam recomeçar suas vidas muitas vezes”, disse.

O prefeito disse, ainda, que a Prefeitura realizou um diagnóstico sobre a compota da ETA e não tem afetado diretamente o córrego. “A gente está buscando soluções a curto prazo, mas também soluções que vão levar a médio a longo prazo de aporte financeiro maior, onde a gente sabe que vai precisar de apoio da bancada federal, parceria com o governo do Estado, porque a infraestrutura, uma vez buscando soluções onde nós temos ocupações irregulares naquele local, que também o Ministério Público já tem um levantamento de casas e estabelecimentos comerciais, inclusive, que estão em cima de área de APP, e a gente sabe que não é do dia para a noite que a gente vai resolver, ter soluções para remoção, inclusive, desses locais, para que a gente possa colocar a infraestrutura do ponto de vista de canalizar ali o córrego, dar uma melhor condição para a baixada como um todo”, disse.

Auxílio financeiro

O Benefício Emergencial Municipal, o BEN, é um aporte financeiro que a Prefeitura vai dar para as famílias que foram atingidas pela enxurrada.