Alysson destaca amor de Cristo e celebra fé: “Servir ao próximo”

📸 Foto Destaque: Foto: Juan Diaz, ContilNet

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O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, esteve na Procissão do Cristo Morto nesta Sexta-feira Santa, na capital.

Ao ContilNet, Alysson destacou o momento de reflexão. “A gente, quanto prefeito da cidade, só pede que Deus possa abençoar todos nós, nossas famílias, família de Rio Branco e também com esse sentimento, onde a gente faz esse momento de reflexão, pensando no amor que Cristo tem por todos nós, por nosso próximo, nosso semelhante, é isso que a gente deseja, trabalhar em servir ao próximo”, disse.

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O prefeito destacou que na procissão, é possível ver a fé e a esperança de todos. “Enquanto católicos, cristãos, temos esperança de melhorar ainda mais os dias pra nossa gente. Esse ano eu venho agradecer, ter gratidão sempre a Deus, enquanto cristão próximo. Minha fé é sempre pensando nas famílias, na minha família, pedindo sempre a paz para todos nós e pedindo que também estenda essa paz nas famílias de Rio Branco”, afirmou.